Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor

22.06.2022 11:01
Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor

Gürsu'da faaliyette bulunan kıraathanelerde ilçe halkıyla buluşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin gelişimi için Gürsuluları dinliyor.

Gürsu'da faaliyette bulunan kıraathanelerde ilçe halkıyla buluşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin gelişimi için Gürsuluları dinliyor.

"Hemşehrilerimizle hoş sohbet ortamlarında buluşmayı özlemişiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muzun gelişimini sağlama yönünde hayata geçirdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projelerimizi paylaştığımız, onların talep ve önerilerini dinlediğimiz buluşmalarımıza, pandemi süreci sonrası devam ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini, hizmetlerimizi gerçekleştirirken dikkate alarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Demli çaylarımızı yudumlarken koyu sohbetlerimizde, Gürsu'muzu konuşuyor, gündemden söz ediyoruz. İlçemizin geleceğini şekillendirecek hizmetlerimizi gerçekleştirirken, her zaman olduğu gibi ortak aklın gücüyle yola çıkmanın değerine inanıyorum. Bu bağlamda buluşmalarımızı çok önemsiyorum. Gürsu'da yaşayanların fikirleri, beklentileri bizler için çok değerli, hizmetlerimizde onların memnuniyetlerini sağlamak en öncelikli hedefimiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle yolumuzda daha emin adımlarla ilerliyoruz. Hoş sohbetleriyle bizleri ağırlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyette bulunan Koç Kıraathanesi'nde, Belediye birim müdürlerinin de katılımıyla ilçe halkıyla buluşan Başkan Işık, mahallenin ihtiyaçlarını ve mahalle sakinlerinin taleplerini tespit ederek, ilgili birim müdürlerini konulara ilişkin çalışmaları yapmaları konusunda yönlendirdi. - BURSA

YORUMLAR
500
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den 'hayırlı olsun' ziyareti Malazgirt Kaymakamı Demirer'den 'hayırlı olsun' ziyareti Vali Gökmen Çiçek Kocasinan ve İncesu'ya ziyaret Vali Gökmen Çiçek Kocasinan ve İncesu'ya ziyaret Bosna Sosyal Tesisi dualarla açıldı Bosna Sosyal Tesisi dualarla açıldı
Kaynak: İHA

Mustafa Işık, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement