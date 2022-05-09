Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret

09.05.2022 16:20
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret

Gürsu'da yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret eden Gürsulu çocuklar, şehit annelerinin ellerini öpüp, çiçek hediye etti.

Gürsu'da yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret eden Gürsulu çocuklar, şehit annelerinin ellerini öpüp, çiçek hediye etti.

Gürsulu şehitlerin annelerine seslenen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın annesi Sabiha Yıldız ve ilçemizin kahraman şehitlerinin değerli anneleri, Zeliha Uzun, Nurten Topal, Naciye Topal, Yeter Kocaman, Nuriye Parça, Gülşan İnce, Gülçehre Aydemir, Emine Çırak, Destigüzel Aksallı ve tüm şehit annelerimizin, o gül kokulu ellerinden öpüyorum. Şehit annelerimizi, çocuklarımızın sevgi ve saygılarıyla sundukları çiçeklerle ziyaret ettik. İstedik ki, şehit analarımız, bu vatan uğruna şehit olan evlatlarının yeri dolmasa da bu vatanın tüm evlatlarının onları öz anaları gibi bağrlarına bastıklarını hissetsinler. Şehit olma mertebesine ulaşan çocuklarımızın, yürekleri gururlu ve hüzünlü annelerinin anneler gününü, çocuklarımızın sevgi dolu gülücükleriyle sundukları çiçeklerle renklendirerek, kalplerindeki evlat sevgisinin sıcaklığını bir nebze de olsa yaşamalarını istedik. Şehit annelerimiz bilsinler ki, bu vatanın tüm evlatları şehitlerinin annelerine sahip çıkar. Anneliğin en güçlü duygusunu yaşayan tüm şehit annelerimizin mübarek ellerinden öperek hepsinin anneler gününü kutluyorum. Karşılık beklemeyen sevgileri, emekleri, şefkatleriyle annelerimizi bir ömür boyu başımızın üstünde taşısak haklarını ödeyemeyiz. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, vatanına, milletine, ailesine, manevi değerlerimize bağlı aydınlık nesiller yetiştiren değerli annelerimizin ellerinden öpüyorum. Cennetin bile ayaklarının altına serildiği annelerimizin, yalnız bir gün değil her gün değerini bilmeliyiz. Annelerin evlat acısı yaşamayacağı, barış, kardeşlik ve huzur dolu yarınlar temennisiyle annemin ve tüm annelerin gününü kutluyorum" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla, gün boyu süren programları çerçevesinde düzenlenen konserde annelerle bir araya gelen Başkan Işık, annelere çiçek hediye ederek günlerini kutladı. - BURSA

Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret - Son Dakika


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