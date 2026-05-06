Gururlandıran Veli Mektubu
Gururlandıran Veli Mektubu

06.05.2026 03:15
Öğrenci velisi Emir Ayşe Ünsal, okul yönetimine duygulandıran bir mektup gönderdi.

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Beyköy Polis Abla Ortaokulu yöneticilerine ve öğretmenlerine yönelik öğrenci velisi duygulandıran ve gururlandıran mektup yazdı.

Öğrenci velisi Emir Ayşe Ünsal'ın kaleme alarak okul yönetimine gönderdiği mektup okul yöneticilerini ve öğretmenlerini hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu yönetimi aldıkları bu gurur verici veli mektubu sonrası; "22 Nisan akşamı bizi oldukça duygulandıran ve ziyadesiyle gururlandıran bir mektup aldık. Değerli velimiz Emir Ayşe Ünsal Hanımefendinin kaleminden dökülen satırlar bizlerin bu mesleği neden aşkla yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Güzel duygu ve düşünceleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyiki varsınız." yazılı paylaşımında bulundular.

Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu yöneticilerini ve öğretmenlerini gururlandıran mektupta şu ifadelere yer verdildi;

"Değerli okul müdürüm, müdür yardımcım ve sevgili öğretmenlerim. Son günlerde yaşananlar hepimizin yüreğini parçaladı. Ama böyle zamanlarda sizin gibi öğretmenlerin varlığı bize yeniden umut olmayı hatırlatıyor. Siz sadece ders anlatan birisi değilsiniz. Çocuklarımızın yolunu aydınlatan, onların kalbine dokunan, evde küçük şeyleri bile öğretmenime verebilir miyim dediği ailemizin bir üyesisiniz. Bizler çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz ve biliyoruz ki o emanet, sizin gibi vicdanlı ve güçlü insanların elinde büyüyor. Evet, çok zor bir zamandan geçiyoruz, tam da bu yüzden, umudu diri tutan, iyiliği öğreten, sevgiyi büyüten sizlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Lütfen moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Çünkü sizin güçlü duruşunuz sadece öğrencilerine değil, biz velilere de güç veriyor. Siz ayakta kalabildikçe bizde ayakta kalabiliyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepimiz bir aileyiz. Sizleri önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Her zaman yanınızdayım. Sizleri çok seven veliniz Emir Ayşe Ünsal." - AYDIN

Kaynak: İHA

