Güvenlik ihlali yaptınız dolandırıcılarına dikkat

Sosyal medya hesaplarından mesaj gönderen dolandırıcıların yeni oyununa dikkat çeken Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; Başından geçenleri anlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sosyal medya hesabından gelen bir mesaj ile dolandırılmak istendiğini belirten Altay, "Gönderilen mesaj o kadar profesyonelce tasarlanmıştı ki ilk okuduğumda tedirgin oldum. Ancak hiç bir şekilde linki tıklamayarak ve mesaj gönderenlerle iletişimi devam ettirerek dolandırıcı olduklarına dair kesin kanıya vardım" dedi.

Altay açıklamasının devamında şunları kaydetti; "Hesabınız telif hakkı kurallarımıza aykırıdır, 1 saat içinde kalıcı olarak silinecektir. Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız lütfen aşağıda ki linki tıklayıp formu doldurarak geri bildirimde bulunun" şeklinde kullanıcılara mesaj gönderiyorlar. Sosyal medya topluluk kurallarını aynı şekilde kopyalayan dolandırıcılar, ilk mesaja dönüş yapılmadığı takdirde, 'hesabınız 12 saat içinde kalıcı olarak silinecektir. Bir hata yaptığımızı düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki formu doldurarak geri bildirimde bulunun. Bizlere geri dönüş sağlamadığınız takdirde hesabınız tarafımızca askıya alınacaktır, bilginize sunarız,' şeklinde ikinci ve üçüncü mesaj gönderiyorlar. Sonrasında baskı ve korkuyu artırarak peş peşe mesajları sıralıyorlar.

Dolandırıcılar teknolojinin ilerlemesiyle ellerinde ki tüm imkanları kullanarak vatandaşları tuzağa çekme noktasında her yolu deniyorlar. Bana mesaj geldiğinde ilk tepki olarak oldukça tedirgin oldum. Ancak paylaşımlarımın topluluk kurallarına aykırı olmadığından ve şikayet edilecek bir eylem gerçekleştirmediğimden dolayı dolandırıcılık faaliyeti olduğunu geç olmadan anladım. Bu nedenle bu tarz mesajlara maruz kalan tüketiciler panik yapmadan ve gelen mesajlara itibar etmeden, sosyal medyaların kendi içeriğinde ki yardım merkezlerinden konu ile ilgili yazılı talepte bulunmalıdırlar.

Dolandırıcının gönderdiği linke tıklayanların hesap bilgileri üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilir, bilgi ve fotoğraflarla kişinin üzerine şirket kurulabilir. Telefon veya bilgisayar ele geçirilerek internet bankacılığı hesabına çok rahat girilerek kullanıcının hesapları boşaltılabilir, kredi kartından harcama yapılabilir, kişinin üzerine haberi olmadan kredi çekilebilir. İnternet bankacılığı kullanmayanların kişisel bilgileri suç örgütlerine satılabilir.

Dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşın kaptırdığı ücreti geri alması çok zor. Bu tür vakalar adli olduğu için Tüketici Hakem Heyetlerinin yapacağı bir şey yoktur, sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Sosyal medya dolandırıcısı ile aramda geçen konuşma metnini kaydederek ekran görüntüsü aldım. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." - ERZURUM