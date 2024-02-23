Güvenlik Kameralarına Yakalanan Ayakkabı Hırsızı

Katları tek tek dolaşarak beğendiği ayakkabıları çalan kadın, güvenlik kameralarına yakalandı
-Ayakkabıları çalınan bina sakini Kurt: "En üst kattan başlayarak kaliteli, pahalı ayakkabıları alıyor"
-Apartman yöneticisi Öztoprak: "En Üst kattan başlıyor tek tek topluyor, içinde beğendiklerini alıyor ve beğenmediklerini çöpe atıyor"
OSMANİYE - Osmaniye'de bir apartmandaki kapı önlerinde bulunan ayakkabılardan beğendiklerini çalan kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki apartmana gelen sırt çantalı bir kadın, asansöre binerek en üst kata çıktı. Kadın, en üst kattan itibaren başlayarak binadaki tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları tek tek topladı. Kadının beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği torbaya doldurduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bina sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen vatandaşlar, ayakkabı hırsızını tespit ederek durumu polise haber verdi.
"En üst kattan başlayarak kaliteli, pahalı ayakkabıları alıyor"
Hırsızın site içerisinde ilk önce bisiklet parkını kontrol ettiğini söyleyen Rahim Kurt(29),"Hırsızlık olayı dün yaşandı, gelen kişi öncelikle bisiklet parkına bakıyor açık bisiklet var mı diye ondan sonra burada çalacak bir şey bulamayınca apartmanımıza giriyor. Diğer 2 bloğumuzu da tabi kontrol ediyor, oraların kapıları kapalı olunca bizim bloğumuza giriyor en üst kattan başlayarak dokuzuncu kattan işte kaliteli pahalı ayakkabıları alıyor. Aşağı katlara inerek yavaş yavaş toplayaraktan çıkıyor. Tabii bunun biz sabah farkına vardık güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimizde gerekli mercilere ilettik Hırsızlık olayının artık hafifletici bir suç olmasını istemiyoruz. Birkaç ağır ceza verildiği zaman belki de bu hırsızlık olayın da önüne geçebilirler. Zaten 6 Şubat depremden sonra insanlar yavaş yavaş yaralarını sararken bu hırsızlık olayıyla da apayrı bir şok yaşıyor insanlar işte daha evinde olmayan insanlar var deprem korkusunun üstünden atamayan insanlar var. Hani onların belki de evlerinde şu anda hiçbir tane eşya kalmadı bilemiyoruz tabii ki de bu hırsızlar ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyor hesabı olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.
"En Üst kattan başlıyor tek tek topluyor, içinde beğendiklerini alıyor ve beğenmediklerini çöpe atıyor"
Apartman yöneticisi Cumali Öztoprak(54),"Apartmana gelen hırsız önce bodrum katına bakıyor bodrum katına baktığında bir şey bulamayacağını anlıyor. Asansöre binip 9 kata çıkıyor. En Üst kattan başlıyor tekte topluyor, içinde beğendiklerini alıyor, beğenmediklerini çöpe atıyor. Ayakkabıları çalıyor bir bayan erkek ayakkabılarını ne yapacak 3 kuruşa satıp artık madde mi alır ne alırsa bilmiyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › Güvenlik Kameralarına Yakalanan Ayakkabı Hırsızı - Son Dakika
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