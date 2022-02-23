Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
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Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

23.02.2022 10:05
Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Misakı Milli konferans salonundaki seminere, Elbistan Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Bülent Ekim ve Elbistan ile çevre ilçelerde görev yapan güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve güvenlik korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını getirdiğini söyledi.

Koruculuk sistemi hakkında istatistiki bilgiler veren Karaman, güvenlik korucularının terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadele ettiğine değindi.

Güvenlik korucularının temel meseleleri ile yakından ilgilendiklerini anlatan Karaman, "Türkiye genelinde 75 bin 73 korucumuz görev yapmaktadır. Kahramanmaraş'ımızda ise 1651 korucumuz görev yapıyor" dedi.

Karaman'ın ardından güvenlik korucuları adına konuşma yapan Hüseyin Kürne de vatan uğrunda seve seve canlarını feda edeceklerini söyledi.

Elbistan Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar ise, ülkemizin yıllardır terörle mücadele ettiğine değindi. Güvenlik korucularının her türlü alanda görev yaptığına dikkat çeken Kaymakam Pınar, "İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle terörle mücadele noktasında çok iyi bir aşamaya gelmiş durumdayız. Bunda da güvenlik koruculuğu sisteminin de çok büyük bir katkısının olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Çok şükür ki; 20 yıla yakın bir zamandır bölgemizde ciddi manada bir terör faaliyeti ile karşılaşmıyoruz. İnşallah da karşılaşmayız. Zaten terör örgütü hareket alanı bulamaz noktaya geldi. Bu organizasyonu çok değerli bulduğumu ifade ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seminer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın eğitim vermesi ve soru cevapla son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri
Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri
Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri
Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

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Ahmet Can Pınar, Kahramanmaraş, Elbistan, Karaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika


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