Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve 4 İsim Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "İmar Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada; Mustafa Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, zabıta memuru Sezgin Kuş ve Günay'ın eşi Nermin Günayn sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.