Güzelbahçeli kadın muhtar ve muhtar eşlerine 'Anneler Günü'ne özel gezi - Son Dakika

Güzelbahçeli kadın muhtar ve muhtar eşlerine 'Anneler Günü'ne özel gezi

AYDIN İzmir'in şirin ilçeleri arasında yer alan kültür, tarım ve turizm kenti Güzelbahçe'li kadınlar, anneler gününe özel gezi düzenledi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Ö. Mustafa İnce'nin eşi Nilüfer İnce'nin öncülüğünde düzenlenen gezide komşu il olan Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Denizli'nin Buldan ilçesi ilk sırada yer aldı.

İlçenin tek kadın Muhtarı olan Kahramandere Mahalle Muhtarı Meryem Yılmaz ve ilçedeki 12 mahalle muhtarının eşlerinin katıldığı gezide ilk etapta Aydın-Nazilli ve Denizli-Buldan tercih edildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Ö.Mustafa İnce'nin eşi Nilüfer İnce, Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü İlkay Kıyak, Kahramandere Mahalle Muhtarı Meryem Yılmaz ve diğer mahalle muhtarlarının eşlerinin katıldığı gezinin ilk durağı Nazilli oldu.

"Bölgeye gezilerimiz sürecek"

Nazilli Belediyesi işletmelerinden olan tarihi Hangar Restoran'da kahvaltılarını yapan grup, en kısa zamanda Nazilli'nin tamamını kapsayan kültürel bir gezi düzenleyeceklerini ifade etti. Mastaura Antik kenti başta olmak üzere Arpaz Beyler Konağı gibi çok sayıda kültürel değere sahip olan ilçenin gastronomi, tarım, sanat ve daha birçok alanda değere sahip olduğunu ifade eden Nilüfer İnce, öncelikle Nazilli adına güzel işlere imza atan belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederek: "Güzelbahçe Belediyesi adına anneler günü için bir gezi düzenledik. Yanımızda ilçemizin tek kadın muhtarı ve diğer mahalle muhtarlarımızın eşleri var. Nazilli'de kahvaltımızı yaptık. Buradan Denizli-Buldan, ardından da Bozdoğan- Arapapıştı Kanyonu'na olan gezimiz sürecek. Sık sık da bölgeye gezilerimiz olacak. Tüm annelerimizin ve anne adaylarının günlerini de kutluyorum" dedi.

Kahramandere Mahalle Muhtarı Meryem Yılmaz da konuşmasında anneler günü adına düzenlenen programa katıldıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu gezinin devamını hem mahallem adına hem de Güzelbahçeli muhtarlarımız adına sürdürmek istiyorum. Tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum" dedi.