Güzelkent Köyü Referandumu İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Yerel

13 Ekim'de yapılacak referandumda Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü sakinleri, köylerinin mahalle olarak Türkeli ilçesine bağlanıp bağlanmayacağına karar verecek. Seçmen listeleri askıya çıkarılmış durumda, köy halkı sandık başına gitmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünün mahalle olarak ilçeye bağlanması için 13 Ekim'de yapılacak referandum heyecanı giderek artıyor. Halk oylamasına bir hafta kala seçmen askı listesi yayımlandı ve bölgedeki seçmenler isimlerinin listede olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu önemli oylama, köy sakinlerinin Güzelkent'in geleceğiyle ilgili kritik bir kararı vereceği bir dönemeç niteliğinde.

Referandumun amacı, Güzelkent köyünün mevcut statüsünden mahalle statüsüne geçirilerek Türkeli ilçesine bağlanması. Bu değişiklik, köy halkına yeni bir idari yapı ve belediye hizmetlerine daha kolay erişim sağlayabilir. Özellikle altyapı, sosyal hizmetler ve yerel yönetim desteği açısından köy halkının yaşam koşullarını iyileştirme potansiyeline sahip bu karar, bölgedeki pek çok kişi tarafından dikkatle izleniyor. Referandum için hazırlıklar tamamlandı. Güzelkent'te yaşayan yaklaşık 710 seçmen, sandık başına giderek kararlarını verecek. Oylama sürecinde adil ve şeffaf bir şekilde hareket edileceğini belirten yetkililer, tüm sürecin yasal çerçevede gerçekleşeceğini vurguladı. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve her türlü tedbirin gözden geçirildiği kaydedildi.

Güzelkent köyü sakinleri arasında referandumla ilgili farklı görüşler hakim. Kimi köylüler mahalle olarak ilçeye bağlanmanın hizmetlere daha hızlı erişim sağlayacağını düşünürken, bazıları ise köy statüsünün korunmasından yana. Mahalle olmanın idari açıdan köye ne gibi faydalar sağlayacağı ve bu sürecin köyün sosyal yapısını nasıl etkileyeceği konusunda da çeşitli tartışmalar sürüyor.

13 Ekim'de yapılacak halk oylaması sonrası sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor. Güzelkent'in ilçeye bağlanıp bağlanmayacağı ise köy halkının vereceği kararla netleşecek. - SİNOP