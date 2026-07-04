Güzelköy Mahallesi modern sosyal alana kavuşuyor

Köşk Belediyesi tarafından Güzelköy Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal alan projesiyle düğün, nişan, mevlit ve cemiyetler modern ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal alan projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Projeyi yerinde inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin düğün, nişan, mevlit ve çeşitli cemiyetlerini daha modern, konforlu ve kullanışlı bir ortamda gerçekleştirebilmelerini amaçlayan sosyal alanın, tamamlandığında bölgeye önemli bir değer katması hedefleniyor. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte planlanan projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti. Projenin Güzelköy Mahallesi'ne hayırlı olmasını dileyen Güler, Köşk genelinde yaşam kalitesini artıracak yatırımların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN