Güzelyurt Mahallesi\'nde 4-6 Yaş Kur\'an Kursu açıldı

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Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Güzelyurt Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Rıdvan Başkanımız, Şehitkamil'de birbirinden güzel işlere imza atmıştır. Allah, kendisinden razı olsun. İnşallah açılacak bu Kur'an Kursu mahallemize, ilçemize, ilimize hayırlı evlatlar yetiştirmesine vesile olur" dedi.

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Güzelyurt Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Şehitkamil Belediye Başkanı Adayı Rıdvan Fadıloğlu, açılış öncesi yapıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Güzelyurt Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun toplam 450 metrekare alan üzerine yapıldığını aktaran Başkan Fadıloğlu, yapının 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Toplam 3 katlı inşa edilen Güzelyurt Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun içerisinde 6 sınıf, yemekhane, çocuk oyun alanı, veli bekleme alanı, idari bölümler olduğunu kaydeden Fadıloğlu, alt katı da Muhtarlık olarak planladıklarını ifade etti.

"İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirilmesine vesile olur"

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Burası, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun bizzat takip ettiği, bizzat tespit ettiği, bizzat yorumladığı, icraatıyla da bu hale getirdiği bir bina. Biz, tüm ekip olarak biliriz ki Rıdvan Başkanın teşhisi doğrudur, işi çok iyi incelemiştir. Ortaya koyduğu tespitle ve önerdiği çözüm önerisi de gayet mantıklıdır. Hiç sorgulamadan genelde hep beraber tamam, deriz. Bugüne kadar Rıdvan Başkanın yaptığı işler de bize hep bunu göstermiştir. Rıdvan başkanımız Şehitkamil'de birbirinden güzel işlere imza atmıştır. Allah, kendisinden razı olsun. İnşallah açılacak bu kuran kursumuz, mahallemize, ilçemize, ilimize hayırlı evlatlar yetiştirilmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.

"Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek"

Açılış programında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Mahallelerimizin, ihtiyaçlarını tespit etme noktasında muhtarlarımız, bizim vazgeçilmezlerimiz. Bu camiyi ziyarete geldiğimizde o dönemde muhtarımız burada bir Kur'an Kursu'nun olduğunu söyledi ama standartlarının iyi olmadığını belirtti. Burayı düzenlenmesini bizden istedi. Hemen olaya el attık ve Valimizin önderliğinde başlattığımız 4-6 yaş Kur'an Kursu etkinliklerinde durmadan devam ediyoruz. Altında yine camiye hitap edecek şekilde abdesthanelerin olduğu, aynı zamanda muhtarlık alanının olduğu bu binanın yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim derdimiz, milletimize hizmet edebilmek. Bu hizmetler yapılırken, milletin parası millete hizmet ediyor. Özellikle gelişme çağında olan çocuklarımızın akademik çalışmalara hazırlanırken, diğer taraftan da ahiretimizi sağlama alacak şekilde dini bilgilerle donanması lazım. Bundan dolayı eğitim sistemi içerisinde 4-6 yaş merkezlerini müftülüğümüz ile birlikte önemsiyoruz, devam ettiriyoruz. İnşallah burada öğrencisi bol bir şekilde mahallemize hizmet eder. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan açılışın ardından katılımcılar, Güzelyurt Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu gezerek incelediler. - GAZİANTEP