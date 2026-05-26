Güzelyurt'ta Şekerli Mezarlık Ziyareti

26.05.2026 20:07
Aksaray Güzelyurt'ta bayram arifesinde geleneksel şekerli mezarlık ziyareti yapıldı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yıllardır geleneksel olarak bayram arifesinde yapılan şekerli mezarlık ziyareti bu yıl da mezarlık bahçesinde dualar içinde gerçekleştirildi. Vatandaşların getirdiği kilolarca şeker mezarlık bahçesinde karıştırılarak dağıtıldı.

Aksaray'ın tarihi mirası ve güzellikleriyle dikkat çeken Güzelyurt ilçesinde yıllardır gerçekleştirilen şekerli mezarlık ziyareti bu bayramda da mezarlık bahçesinde gerçekleştirildi. İlçe halkının geleneksel olarak yaptığı şekerli mezarlık ziyareti çerçevesinde onlarca vatandaş aldıkları şekerle birlikte bayram arifesinde mezarlığın yolunu tuttu. Yoğun katılım dikkat çekti.

Mezarlık girişindeki bahçede açılan bezler üzerine dökülen onlarca kilo şeker vatandaşlar tarafından karıştırılıyor. Ardından imamın Kur'an-ı Kerim okumasıyla birlikte ahirete intikal edenlerin ruhlarına dualar ediliyor. Duaların ardından toplanıp karıştırılan şekerler mezarlık çıkışında vatandaşlara dağıtılıyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

