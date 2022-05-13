Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor

13.05.2022 15:09
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı yarın saat 15.00'da açılıyor.

Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı yarın saat 15.00'da açılıyor. Açılışı Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Açılışımıza ve şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

Akyazı Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Belediyenin bir süredir devam eden çalışmaları sonucunda ilçeye kazandırılan Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire, Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı yarın( 14 Mayıs Cumartesi) saat 15.00'da açılıyor. Orman içerisinde yer alan tesiste basketbol, futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alıyor.

Akyazı Belediyesi olarak vatandaşların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri tesisin çalışmalarının bir süredir devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mıza çok yakışacak, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güzel vakit geçirip anılar biriktirebileceği, nezih bir ortamda piknik yapıp, yürüyüş ve kamp yapabileceği, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesini beklediğimiz 'Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire Trekking ve Kamp Alanı'mızın açılışını yarın saat 15.00'da valimiz ve milletvekillerimizin de katılacağı törenle açacağız. Vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği Hıdrellez Şenliği ile birlikte gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir" diye konuştu.

Başkan Soykan vatandaşların açılış ve şenlik alanına ulaşımı için saat 12.00, 13.00 ve 14.00'da Gazi Süleymanpaşa Camii önünden otobüs kaldırılacağını da sözlerine ekledi. - SAKARYA

Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor
Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor

YORUMLAR
500

Bilal Soykan, Hıdrellez, Akyazı, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Güzlek Mesire Alanı şenlikle açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement