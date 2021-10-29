29 Ekim coşkusu su gösterisi ve mehteran konseri ile devam etti - Son Dakika

Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü kapsamında Liman Başkanlığı tarafından Zonguldak limanı açıklarında su gösterisi düzenlendi. Ardından Uzunmehmet Parkı'nda mehteran konseri gerçekleştirildi.

Liman Başkanlığın Zonguldak limanı açıklarında yaptığı sus gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterilere Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Ak Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve vatandaşlar katıldı. Denizde bulunan dört adet römorkorün yaptığı su gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Çevredeki vatandaşlarda o anları cep telefonlarına çekerek ölümsüzleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Uzunmehmet Parkı'nda mehteran takımı konser verdi. Mehteran takımı söyledikleri marşlarla izleyenlere duygu dolu anlat yaşattı. - ZONGULDAK