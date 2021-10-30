8 yaşındaki öğrencinin valiye 'abla' diye seslenmesi gülümsetti - Son Dakika

Cumhuriyetin 98. yılı Nevşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 8 yaşındaki öğrencinin valiye 'abla' diye seslenmesi gülümsetti.

Kentteki kutlamalar Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yapıldı. Nevşehir Jakem Komutanlığına bağlı atlı birlikler de geçit törenine katıldı. Törenlerde gösteri yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik takımı öğrencilerini Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tebrik etti. Burada 8 yaşındaki Elif Rana Alçay ile Vali Becel arasında ilginç diyalog yaşandı. Başarılarından dolayı çocukları tebrik eden Vali Becel öğrencilerin yanından ayrılırken, Elif Rana Alçay'ın "Vali Abla teşekkürü bize değil, öğretmenimize yap" demesi orada bulunanları gülümsetti. Bunun üzerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tekrar çocukların yanına gelerek öğretmenlerine bir kez daha teşekkür etti. - NEVŞEHİR