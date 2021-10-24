Adana'da "Çamaşır Kafe" hizmeti - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, biri Çamaşır Kafe olmak üzere üç çamaşırhanede üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çamaşır yıkama hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Önceki yıllarda Bakımyurdu Caddesi ile İbo Osman Caddesi üzerindeki çamaşırhanelerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz yıkama ve kurutma hizmeti veren Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fevzipaşa Mahallesi muhtarlığı yanında üçüncü çamaşırhaneyi halkın hizmetine sundu.

Üniversiteye yakınlığı dolayısıyla öğrenci nüfusunun yoğun olduğu İbo Osman Caddesi üzerindeki çamaşırhane ise Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Çamaşır Kafe'ye dönüştürüldü.

08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren Çamaşır Kafe'de ücretsiz yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetiyle öğrencilerin önemli oranda tasarruf etmesi sağlanıyor. Çamaşır Kafe'de gençlerin çamaşırları yıkanırken zamanı da tasarruflu kullanmalarını sağlayacak hizmetler de sunuluyor. Ücretsiz wifi hizmetiyle akıllı telefonlarından ya da kişisel dizüstü bilgisayarlarından internete bağlanabilen gençler, burada ikram edilen çaylarını yudumlarken mini kütüphanede yer alan kitaplarını okuyup, derslerine çalışabiliyor.

"Gençlere yapılan yatırım geleceği yapılan yatırımdır"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençlerin büyük bir bölümünün eğitim-öğretim yaşamını güç şartlarda sürdürdüğünü ifade ederek, gençlere verilecek desteklerin büyük önem taşıdığını söyledi. Seyhan'da ikamet edip üniversiteye yerleşen öğrencilere 500 TL'lik eğitim desteğinde bulunduklarını anımsatan Başkan Akay, "Gençler bizim geleceğimiz. Gençlere yapılan yatırımın geleceğimize yapıldığına olan inancımızla hem ihtiyaç sahibi yurttaşlarımız hem de Adana dışından üniversite okumak için gelen gençlerimize destek olabilmek için Çamaşır Kafe'mizi hizmete açtık. Burada ücretsiz olarak sunduğumuz yıkama, kurutma, ütüleme, wifi, kütüphane hizmeti ve çay ikramıyla hem gençlerimizin bütçelerine tasarrufla katkıda bulunmak hem de zamanı daha iyi kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında, onların destekçisiyiz. Gençlerimizi Çamaşır Kafe'ye bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA