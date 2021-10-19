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Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı - Son Dakika

Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı

19.10.2021 13:42
Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ulaşım Ana Planı Çalıştay'ı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ulaşım Ana Planı Çalıştay'ı yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bilim insanları, uzmanlar ve odalarla iş birliği halinde Adana'nın trafik sorununu azaltmak için çalışıyoruz" dedi.

Sheraton Oteli'nde bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, bürokratların ve konukların katıldığı Ulaşım Ana Planı Çalıştayı'nın açılışında söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mega kentlerdeki en büyük sorunlardan birinin trafik olduğunu ifade etti. Adana'da da işsizlik, trafik, hava kirliliği, imar sorunlarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Karalar, "Trafik sorununu çözmek için önce bu işin duayenleriyle, bilim insanlarıyla görüştük. Ulaşım Ana (Master) Planı yapma hedefimiz için çalışmaya başladık fakat pandemi bizi yavaşlattı. Adana'da yaşayan herkes bu işin paydaşı ve yoğun kamuoyu araştırmaları yapıldı. Adana'da bu iş daha önce denendi ve yapılamadı. İşimizin zor olduğunu biliyorduk fakat kararlı olunduğunda yapılabilir hale geleceğinin de farkındaydık. Bir yılı aşkın süren çalışmalar sonucu bu günlere geldik. Bugün uzun uzun tartışacağız" dedi.

Metronun işlevi

Adana'da metronun günlük 25-30 bin kişi taşıdığını belirten Başkan Karalar, bu sayının en az 250 bin kişi olması gerektiğini belirtti. Karalar, "Metro günde 250 bin kişi taşısaydı, yaklaşık 200 bin insan işine, alışverişe giderken özel aracını kullanmayacaktı. Bu da trafik sorununu büyük oranda azaltacaktı" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Adana'da altgeçit, üstgeçit ve yeni yolların nerelere yapılması gerektiğinin belirlendiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

"Halihazırda bunları yapıyoruz fakat başka nerelere yapılması gerektiğini belirliyoruz. Bir köprü inşa ettiğinizde, karşı tarafa geçiş yoğunluğu sağlarsınız ancak orada trafiğin nereye akacağını hesaplamazsanız olmaz. Bu ve benzeri tespitlerin yapılması çok önemli. Beklentimiz bütün bu çalışmalar sonucu Adana trafiğinin bir nebze rahatlaması."

Tramvay hattı

Tramvay hattı için kamuoyu araştırmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Zeydan Karalar, metronun 2. hattı için çalışmaları tamamladıkları vurgulayarak şunları söyledi:

"Dosyamızı Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bu konuya bir çözüm bekliyoruz. Bu haliyle metronun çalışması yarardan çok zarar. Yeni stadyuma ulaşım konusunda da büyük sorun var.. Maalesef ülkemizde sorun ve kaos oluştuktan sonra, zararı azaltılmaya çalışılıyor. Oysa felaketlerden ve sorun yaşanmadan önce önlem alınsa, tüm bu kaos yaşanmayacak ve her türlü sorun en az zararla atlatılacak."

Adana'da iklimin bisiklet kullanımı için uygun olduğunu ve bunun yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Karalar, "Ne kadar insanımızı, işe gidip gelirken şahsi araçlarını kullanmaktan uzak tutabilirsek, trafik o kadar rahatlar. Tüm bunlar için çok değerli bilim insanlarıyla, hocalarımızla ve ulaşım sorununun paydaşları olan sivil toplum kuruluşlarıyla, kurumlarla, halkımızla birlikte çalışıyoruz. Doğru yolda ve doğru insanlarla yürüyoruz " dedi.

Gelecek planı

Adana'daki imar sorununa da değinen Başkan Zeydan Karalar, Ulaşım Ana Planı'nın tek başına yetmeyeceğini, birlikte yürümesi gereken imar planı için de çalıştıklarını söyleyerek, kentin 50 yılını, geleceğini planlamak için, işin tüm paydaşları ve bilim insanlarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, Ulaşım Ana Planı Çalıştayı'nın iyi sonuçlar vereceğine inandığını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar'ın konuşmasının ardından Adana'da Ulaşımın Geleceği konulu panel gerçekleştirildi. Doç. Dr. Fikret Zorlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Prof. Dr. Haluk Gerçek görüşlerini aktardı.

Çalıştay daha sonra Adana Ulaşım Ana Planı Tanıtım Sunumu, Yuvarlak Masa Çalışması, Yuvarlak Masa Değerlendirme Sunumları ile devam etti. - ADANA

Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı
Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı
Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı
Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı - Son Dakika


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