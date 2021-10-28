ADÜ Koçarlı MYO'da çevre bilinci için farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda çevre bilinci için farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Öğr. Gör. Ayfer Ergezen başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, herkesi çöp konusunda duyarlı olmaya, çevreyi ve kampüsü temiz tutmaya davet etti. - AYDIN