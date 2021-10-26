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ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor - Son Dakika

ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor

26.10.2021 17:39
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 24 yerleşkeye internet hizmeti götürerek öğrenci ve öğretim elemanları için ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 24 yerleşkeye internet hizmeti götürerek öğrenci ve öğretim elemanları için ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

ADÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Sorumlu Rektör Yardımcısı ve ADÜZEM Müdürü Prof. Dr. Cumali Öksüz, bilgi çağında teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemini vurgulayarak, ADÜ'nün tüm yerleşkelerinde öğrenci ve öğretim üyelerine ücretsiz internet hizmeti sağlandığını ifade etti. ADÜ'nün, TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden internet hizmeti alan 130 devlet üniversitesi içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında 24 lokasyona hizmet götürerek 1. sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Üniversitemiz; internet altyapısını TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlandığını ve öğrencilerimizin bilgiye erişimi sorunsuz gerçekleştiriyoruz" dedi..

Teknik sorunlar için Bilgi İşlem bilişim desteği sağlıyor

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve ADÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere teknik destek veren bir birimin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Öğrencilere e-posta, eduroam, uzaktan eğitim ve kişisel laptoplarına işletim sistemi kurulumu, Ofis 365, Pardus gibi bilişim ile ilgili tüm konularda hafta içi öğle arası da dahil 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz destek veren bir birimimiz var. Üniversitemiz öğrencilerinin kendilerine ait dizüstü, masaüstü bilgisayarlarının kurulumları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Servisi tarafından ücretsiz olarak yapılmakta. Öğrencilerimizin bu kapsamda bidteknikservis@adu.edu.tr adresine kurumsal e-posta hesaplarından elektronik posta göndererek randevu almaları ve kendilerine iletilen gün ve saatte bilgisayarlarını ilgili birime götürmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca, ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için öğrenciler sistem üzerindeki yardım dokümanları ile her türlü cihazlarına, android mobil cihazlar, windows bilgisayarlar, IOS bilgisayarlar cihazlarına kurulum yapabilir" dedi.

"Üniversitemiz, internet altyapısı oldukça güçlü"

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim modeline geçilmesi ile birlikte hızlı aksiyon alarak sunucu ve depolama cihazlarını hızla revize ederek kapasitelerini arttırdıklarını ve ayrıca ilçe bağlantıların hızlarını arttırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Cumali Öksüz "Üniversitemiz; internet altyapısı TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlanmaktadır. Merkez kampüs internet çıkış hızımız 2.000 Mbps. İlçelerimiz ile birlikte toplam bant genişliğimiz 3.250 Mbps'dir. Günlük sistemlerimize bağlı cihaz sayısı 13 bin 500'ü bulmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ'nün internet servisi sunması ile ilgili verilerin anlık takip edileceği Türkiye Eduroam WIFI sistemi anlık takip sayfası olan http://eduroam.org.tr/monitor.php adresi ile açık şeffaf bir biçimde ve kaliteyi önceleyerek tüm öğrenci ve personele internet hizmeti sunmada ADÜ'nün öncü olduğunu sözlerine ekledi. - AYDIN

ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Hisarcık, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor - Son Dakika
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