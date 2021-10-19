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Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası

19.10.2021 15:23
Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası

3 Şubat 2020'de Suriye İdlib' te şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın ailesini makamında kabul eden Vali Gökmen Çiçek, şehidin babası Ali Orhan'a 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'nı tevcih etti.

3 Şubat 2020'de Suriye İdlib' te şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın ailesini makamında kabul eden Vali Gökmen Çiçek, şehidin babası Ali Orhan'a 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'nı tevcih etti.

Sandıklı İlçesi nüfusuna kayıtlı Şehit P. Uzm. Çvş. Gökhan Orhan 3 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan havan ve top saldırısında şehit düşmüştü. 18 Mart tarihinde 81 ilde eş zamanlı yapılan törenle Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası Beratı Töreni'ne mazeretleri nedeniyle katılamayan şehit Orhan'ın ailesi, Vali Çiçek'i makamında ziyaret ederek Şehit P. Uzm. Çvş. Gökhan Orhan'ın Devlet Övünç Madalyası Beratı'nı teslim aldı.

Aileye Devlet Övünç Madalyası Beratı'nı tevcih eden Vali Çiçek: "Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimiz ülkemizin en büyük onuru. Bizler şehit ailelerimizin duaları ile ayakta duruyoruz. Onlara sonsuz şükran ve minnet borçluyuz. Rabbim Şehit P. Uzm. Çvş. Gökhan Orhan ve arkadaşlarının şehadetini kabul ettin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için rabbim Orhan ailesinden ve diğer tüm şehit ailelerimizden razı olsun" dedi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Şehit P. Uzm. Çvş. Gökhan Orhan'ın babası Ali Orhan ve kardeşi Abdullah Orhan hazır bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası
Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası

Ali Orhan, Suriye, İdlib, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da kahramanın ailesine devlet övünç madalyası - Son Dakika


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