Ağrı'da hayırseverlerden topladıkları yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar - Son Dakika

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Feyzioğlu, hayırseverlerden topladıkları yardımları Diyadin ilçesi Mutlu köyündeki ilkokul öğrencilerine dağıttı.

Sağlık Hak-Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Feyzioğlu, Diyadin ilçesine bağlı Mutlu Köyündeki ilkokul öğrenciler için başlattığı yardım kampanyası hayırseverlerden destek gördü. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverlerden gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine montlar ve botlar alındı. Başkan Feyzioğlu, Diyadin ilçesine bağlı Mutlu köyünü ziyaret ederek ilkokul öğrencilerine aldıkları mont ve botları kendi eliyle giydirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Feyzioğlu, öğrencilerle bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Öğrenciler, yardımlar dolayısıyla Başkan Feyzioğlu ve hayırseverlere teşekkür etti. - AĞRI