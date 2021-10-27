Almanya'dan geldi, Burhaniye'de staja başladı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Almanya'dan gelen Ceyda Kotan, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) staja başladı. Almanya'nın Stutgart Kentinde Tarım Biyoloji eğitimi alan Kotan, BAÇEM'de çok şey öğrendiğini söyledi.

Börezli Mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi, bu güne kadar çok sayıda kursa ev sahipliği yaparken, aynı zamanda staj merkezi oldu. Almanya'da doğup büyüyen ve Stutgard kentinde Tarım Biyoloji(Agrarbiolojie) eğitimi alan Ceyda Kotan da, Burhaniye'de BAÇEM'de stajyer odu. Bir ay süreyle staj göreceğini anlatan Kotan, "Burhaniye'de tatil yaparken, BAÇEM'i öğrendim. Staj yapmam gerekiyordu. Okuluma burada staj yapıp yapamayacağımı sordum. Olur alınca da staja başladım. Burada daha çok tıbbı ve aromatik bitkiler konusunda bilgi sahibi odum. Burada olduğum için çok mutluyum.Staj sonunda aldığım belgeyi okuluma götüreceğim. Türkiye doğası ve insanları ile çok güzel bir yer. Burhaniyeyi de çok sevdim" dedi. - BALIKESİR