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Aracı şehirler forumu gala ile son buldu - Son Dakika

Aracı şehirler forumu gala ile son buldu

10.10.2021 10:59
Aracı şehirler forumu gala ile son buldu

İkincisi Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen, UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu, Kütahya DPÜ'de düzenlenen gala ile son buldu.

İkincisi Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen, UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu, Kütahya DPÜ'de düzenlenen gala ile son buldu.

Kütahya'da gerçekleşen UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu Kütahya DPÜ Bedesten'de düzenlenen gala ile sona erdi. Yemekte Kütahya Folklor Araştırma Derneği (KÜFAD) tarafından organize edilen, Kütahya'nın yöresel kıyafetleri bir defile ile katılımcılara sunulurken, halk oyunları ekibi tarafından Kütahya yöresine ait halk oyunları da davetlilerin ilgisini çekti.

Galada katılımcılara plaket takdimi yapılırken kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daha büyük uluslararası organizasyonları düzenlemeyi heyecanla beklediklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti ve katılımcılara da Kütahya'ya geldikleri için sonsuz teşekkür etti. - KÜTAHYA

Aracı şehirler forumu gala ile son buldu
Aracı şehirler forumu gala ile son buldu
Aracı şehirler forumu gala ile son buldu
Aracı şehirler forumu gala ile son buldu

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aracı şehirler forumu gala ile son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracı şehirler forumu gala ile son buldu - Son Dakika
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