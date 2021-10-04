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Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı - Son Dakika

Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı

04.10.2021 16:04
Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı, System.String[]

Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2021 yılında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2021 yılında en çok yatırım yapılan sektörün sağlık hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2021 yılında uygulanan 352 projeden 51 adedi tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geriye kalan 301 adet projenin de 200 adedinin devam ettiğini,, 34 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 3 adedinin tasfiye edildiğini, 64 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 7 milyar 718 milyon 735 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 1 milyar 225 milyon 785 bin TL, 2021 yılı ödeneği 1 milyar 253 milyon 382 bin TL olurken 2021 yılı dönem harcaması ise 629 milyon 676 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 50,24 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2021 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Sağlık Hizmetleri 158 milyon 602 bin TL harcamayla 1. sırada, Ulaştırma- Haberleşme 153 milyon 701 bin TL ile 2. sırada, Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal 96 milyon 771 bin TL harcamayla üçüncü sırada yer aldı. Kurumlar bazında bakıldığında ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 158 milyon 602 bin TL harcamayla 1. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 92 milyon 703 bin TL harcamayla 2. sırada, TEIA 21. Bölge Müdürlüğü 49 milyon 431 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Çözüm odaklı olacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde İlimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN

Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı
Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı

Hüseyin Aksoy, Türk Lirası, Yatırım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da en çok yatırımı sağlık hizmetleri aldı - Son Dakika


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