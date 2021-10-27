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Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur" - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur"

27.10.2021 10:17
Aydın Valisi Aksoy,

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Kızılay Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 'Kızılay Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Kızılay'ın Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında insanların en zor zamanlarında yanlarında olduğunu belirterek, "Türk Kızılay, yürüttüğü bu vazife ile ülkemizin yüz akı olan en köklü insani yardım kuruluşumuzdur" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Kızılay'ın insanların zor zamanlarında yanında olduğunu ifade ederek, "11 Haziran 1868'de 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' olarak kurulan Cemiyet 1877 yılında 'Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti' adını almış, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte kuruluşun adı 'Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti' olarak değiştirilmiştir. 1935 yılında kurumun ismi 'Türkiye Kızılay Cemiyeti', günümüzde ise Türk Kızılay adını almıştır. Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk ve statü ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşların başında gelen Türk Kızılay'ı; kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenerek örnek bir kuruluş olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya göstermiş, muhtaçların ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur" dedi.

Türk Kızılay'ın insana en büyük değeri veren medeniyet birikimimizin bir gereği olarak zorda kalana yardım etmeyi görev kabul ettiğini belirten Vali Aksoy, "Halkımızdan aldığı güç ve destekle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından insanların yardımına ilk koşan kuruluşumuz olmuştur. Türk Milletinden aldığı güç ile zor durumda dayanışmanın, felaketlerin en yoğun anında insanlığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmakta bu önemli görevleri sadece 'insanlık' adına üstlenip hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa hizmet aşkıyla hareket eden Türk Kızılay'ının değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy, Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur

Kızılay Haftası, Hüseyin Aksoy, Kızılay, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Valisi Aksoy, 'Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur' - Son Dakika


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