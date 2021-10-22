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Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır - Son Dakika

Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır

22.10.2021 23:35

- Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Bağbaşı Zeytinköspor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Duran nezaretinde sürdürüyor.

- Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır

DENİZLİ - Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Bağbaşı Zeytinköspor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Duran nezaretinde sürdürüyor. Teknik Sorumlu Duran tarihlerinde ilk defa çıktıkları BAL'da Denizli'nin gençleri ile mücadele edeceklerini söyledi.

Kulübün genel bakış açısı olarak alt yapıya önem verdiklerini ve bu nedenle genç yetenekli futbolcularla mücadele edeceklerini belirten Bağbaşı Zeytinköyspor Teknik Sorumlusu Mustafa Duran "Her zamanki gibi gençlerle sezona başladık ve halen devam ediyoruz Kendi oyuncularımızın dışında şu ana kadar beş transferimiz var. Bunların da yaş ortalaması çok küçük. Takım olarak çok genciz. Sadece iki abi denecek futbolcumuz var. Gerisi 1997,1998, 2000 ve daha genç futbolcular" dedi.

"Korona Futbolcuları Olumsuz Etkiledi"

Korona ortaya çıkmasıyla futbolcuların çalışamadığını ve formunda olmadığını söyleyen Bağbaşı Zeytinköyspor Teknik Sorumlusu Mustafa Duran, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Her zamanki gibi, koşan mücadele eden bir takım kurmaya çalıştık. Ama bu sene biraz daha zor oluyor. Çünkü araya korona girdi. Uzun bir zaman futbolcular çalışmadı. Bu nedenle futbolcular baya formsuzlar. Tabi bu arada birçok futbolcumuz evinde döndü, köyüne gitti. Bu nedenle onları döndürmek zor oldu" diye konuştu.

"Zor Gruba Düştük"

Çıkacakları maçlarda en az hatanın kendi takımı olması gerektiğini anlatan Mustafa Duran, "Ama şu anda iyi çalışıyoruz. Birde grup olarak en zor gruplardan birisine düştük. Antalya'daki hiçbir takım hiçbir zaman kötü bir takım kurmuyor. Onun için daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Maçta daha az hata yapan takım bizim olmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Ama bir yere kadar da bu yetmiyor. Tecrübe ön plana çıkıyor. Bu konuda da biz baya tecrübesiz bir takımız. Üst liglerde oynamış, maç tecrübesi yaşamış futbolcumuz yok gibi. Tecrübe konusunda çok eksiğimiz var. Bunları da inşallah çok iyi mücadele ve oyun anlayışı ile aşmaya çalışacağız. Bu şekilde olursa inşallah sıkıntı yaşamayız. Takım olarak çok genç olduğumuzdan bazı şeylerin bilincine varamıyoruz. Bu nedenle büyük sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah BAL'da bu bizim çok başımızı ağrıtmaz. Amacımız; Ligi Denizli Takımları arasında üst sırada tamamlamamak ve ilk yılımızda BAL'da kalmak" ifadelerini kullandı.

Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır
Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır
Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır
Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağbaşı Zeytinköyspor BAL'a hazır - Son Dakika


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