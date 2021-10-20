Üye Girişi
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı - Son Dakika

Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı

20.10.2021 14:20
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı

Balıkların padişahı olarak bilinen çinekop bu sene bollaşınca vatandaşların ve balıkçıların yüzü gülüyor.

Balıkların padişahı olarak bilinen çinekop bu sene bollaşınca vatandaşların ve balıkçıların yüzü gülüyor. Geçen sene yüz lirayı bulan çinekop, bu yıl 30 liradan tezgahları süslüyor. Vatandaşlar ucuzlayan çinekopu bol bol alıp, derin dondurucularında saklıyor.

Karadeniz'de bol çinekop yakalanınca fiyatlar düştü. Geçen sene zaman zaman 100 lirayı bulan çinekopun fiyatını tabelaya yazmaya çekinen balıkçılar, bu yıl bağıra bağıra, "Haydi çinekopa" diye balık satıyor. Bursa'da Reyhan Pazarı'nda çinekoplar tezgahları şenlendirdi. Fiyatı 30 liraya gerileyen çinekop, neredeyse hamsi ve istavrit fiyatına satılıyor. Ucuzlayan çinekopa vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Fiyatların ucuzlaması hem balıkçıların, hem vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çinekopun fırını, tavası ve ızgarasının çok lezzetli olduğunu söyleyen balıkçı Ferhat Burhan, "Çinekop bu sene çok ucuz. Geçen yıl 80 liranın altına düşmedi. Çoğu zaman kilosu yüz lira civarında satıldı. Bazen tabelaya çinekopun fiyatını yazmaya çekiniyorduk. Bu sene Karadeniz'den bol bol geliyor. Bu sene bol olduğu için fiyatı 30 liraya kadar düştü. Haliyle vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Ucuz olduğu için insanlar kilo kilo alıp derin dondurucu saklıyor. Biz de memnunuz, vatandaş da. İnşallah ileride daha da ucuzlar" dedi. - BURSA

Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı
Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı

Karadeniz, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar 14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Gündeme bomba gibi düştü! KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor 14:06 Gündeme bomba gibi düştü! KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı 13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi 13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı 13:16 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı 12:37 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı

Son Dakika Haberleri
14:07 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar
13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
13:40 Canlı yayında Anne, oğluna "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti
13:36 Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler         
14:22
Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar         
14:08
Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu         
13:49
Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü Liverpool'un hocası Klopp, muhabirin sorusu ile deliye döndü         
13:36
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor Kahramanmaraş'ta dev lahanalar görenleri şaşırtıyor         
11:28
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 14:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkların padişahı çinekop ucuzlayınca kapışıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement