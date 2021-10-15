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Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi

15.10.2021 18:15
Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, düzenlemiş olduğu basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, düzenlemiş olduğu basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, haftalık olarak olağan bir şekilde düzenlemiş olduğu basın toplantılarına yeniden başladı. Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediyesi Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltının ardından başlanan basın toplantısında, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde ve sorulan sorulara samimiyetle yanıt verdi.

İlçemize yapılacak kültür merkezi ile ilgili konuşan Başkan Atabay, "Kültür merkezini herhangi bir boş arsada yapabilirdik. Vatandaşlarımız için ulaşım zorluğu olacağından dolayı, vergi dairesinin hemen arka tarafına yapacağız. Kentin merkezinde, herkese eşit yürüme mesafesinde olacak. Proje Didim'in projesi, ancak projeyi yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'dur. Bina yapılıp bize teslim edilecek. Tabii ki ortak kullanacağımız alanları olacak ama Büyükşehir Belediyesi yapıp Didim'e hediye edecek. Kültür merkezinin de 15 gün evvel ihalesi yapıldı. Önümüzdeki yaz sezonuna yetişmesini bekliyoruz. İçerisinde 750 kişilik salon, 135 kişilik cep sineması, fuaye salonu ve otoparkı ile ilçemize güzel bir kültür merkezi kazandıracağız. Didim'e uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

Atabay konuşmasının devamında "Önemli projelerimizden birisi olan Amfi Tiyatro'da çalışmalar devam ediyor. 2022 Haziran ayı ortasında bitirilmesini bekliyoruz. 4 bin kişilik bir tiyatro, içesinde Amfi Tiyatro'ya bağlı bir restoran, kulis odaları olacak. Çevrede peyzaj çalışmaları gerçekleştireceğiz. 1 . Koy'a kadar olan kısımda güzel bir aks yaratacağız. Amfi Tiyatro projemizin çevre kentlere etkisi büyük oldu. Çevremizdeki ilçeler de böyle bir çalışma düşündüklerini belirtti. Projemiz görünüş itibari ile çok güzel olacak. Cumhuriyet Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde yarım kalan bir bina vardı. Oraya ne yapalım diye çok düşündük. Çünkü içerideki alan salon yapmaya yetmiyor. Binadaki alanlar çok iyi hesaplanmamış. Biz bu binayı "DİGEM" diye adlandırdığımız Didim Gençlik Merkezi'ne dönüştürdük. Buradaki çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Burada gençlerimiz ve çocuklarımız için çeşitli kurslar olacak. Resim, müzik, halk oyunları gibi kursların yer alacağı gençlik merkezinde kurslar tamamen ücretsiz olacak. Aynı zamanda nikah salonumuzu buraya taşıyacağız. İçerisinde 600 m'lik bir salon olacak. Burada düğün, nikah, toplantı, yemek ve seminerler yapılabilecek" dedi.

Atabay son olarak "Akbük Mahallesi'ne yeni açmış olduğumuz Mavi Mandayla Balık Restaurant'tan itibaren Akbük merkezine doğru kıyı şeridinde Ali Rıza Efendi Parkı'nın yapımına Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlayacağız. 15 bin m'lik bir alana yapılacak olan parkın içerisinde, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanacağı aktiviteler ve hizmetler olacak. Kentimiz genelinde 74 km'lik bisiklet yolu hattının kararını UKOME'den çıkardık. Aydın Büyükşehir Belediyemizden onayını aldık. 15 gün içerisinde 7 km'lik bisiklet yolunun çalışmasına başlayacağız" açıklamasında bulundu. - AYDIN

Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi
Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi
Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi

Hisarcık, Tiyatro, Aydın, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Atabay, gazeteciler ile bir araya geldi - Son Dakika


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