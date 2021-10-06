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Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu

06.10.2021 16:52
Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar mahalleleri ve hemşehri dernekleri ile buluştu.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar mahalleleri ve hemşehri dernekleri ile buluştu.

Başkan Ataç, Sivrihisarlılardan oluşan derneklerin yönetici ve üyeleri ile bir araya geldi. Buluşmaya, Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan, Zey Mahallesi Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özsoy, Bahçecikliler Derneği Başkanı Ahmet Bacak, Gerenliler Derneği Başkanı İsmail Kırbaş ve dernek üyeleri katıldı.

Toplantıda Başkan Ataç ve konukları, kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç, 1999 yılından günümüze gerçekleştirdiği çalışma ve projeleri hakkında da bilgiler aktardı. Ataç konuşmasında temiz enerji çalışmaları, Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, Gökkuşağı Kafe, Su Sporları Merkezi gibi çalışmaların yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin yeni yatırımlarından olan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ne ilişkin de bilgi verdi.

"Tecrübelerimiz ile kentimize değer katacağız"

Başkan Ataç yerel yönetimde elde edilen tecrübenin Eskişehir'e faydalı olması adına çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, "Eskişehirli hemşerilerimle aramızdaki ilişki çok kuvvetli ve samimiyete dayalı. Attığımız her adımda, yaptığımız her işte samimiyet ve dürüstlük var. Eskişehirliler ile aramızdaki bağlar, bu samimiyet ve dürüstlükten güç alıyor. Her zaman yan yana, omuz omuza ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Kentimiz hakkında Eskişehirliler ile fikir alışverişinde bulunmak benim için son derece kıymetli. Tepebaşı bu sayede daha güzel bir yer haline geldi ve gelişmeye devam ediyor. Biz de 1999 yılından bu yana başarılı çalışmalara imza atarken çok değerli tecrübeler edindik. Bundan sonra da tecrübelerimiz ile kente değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik duygusu ile Eskişehir çok daha güzel noktalara ulaşacak" diye konuştu.

Sivrihisarlılar'da Başkan Ataç'a gerçekleştirdiği toplantı ve verdiği bilgiler için teşekkür etti. Tepebaşı Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı buluşma, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu
Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu
Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu

Sivrihisar, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ataç Sivrihisarlılar ile buluştu - Son Dakika


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