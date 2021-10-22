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Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı - Son Dakika

Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı

22.10.2021 11:34
Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan'ı ziyaret ederek ilçede hizmet kalitesini arttırmak amacıyla güç birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan'ı ziyaret ederek ilçede hizmet kalitesini arttırmak amacıyla güç birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, kısa süre önce yeni bir binaya taşınan Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığını ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Ali Kan'a hayırlı olsun dileklerini sundu.Başkan Bilgin ziyarette yaptığı konuşmada ilçedeki Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içinde çalıştıklarını, Saruhanlı'ya hizmet etmek için kurumların güç birliği yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Kan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen ile Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı. - MANİSA

Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı
Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Ali Kan, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Bilgin'den esnaf odasıyla güç birliği toplantısı - Son Dakika
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