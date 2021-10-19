Başkan Bilgin, muhtarları kahvaltıda ağırladı - Son Dakika

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçedeki mahalle muhtarlarına kahvaltı verdi.

Kahvaltıda yatırım ve hizmetlerini anlatan Başkan Bilgin, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.

Konuşmasında "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Saruhanlı başta olmak üzere ülke genelindeki tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenerek büyük sorumluluk gerektiren önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu anlamda Saruhanlı Belediyesi olarak bizlerde ilçemizde talep ve ihtiyaçların tespiti ve vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasında muhtarlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Öte yandan muhtarlık bürosu ihtiyacı bulunan muhtarlarımızın kimine yer tahsis ederek, kimine de bürolar inşa ederek onların daha iyi, daha sağlıklı hizmet sunabilmesine imkan sağladık. Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesini gören muhtarlarımızın hizmet standartlarını geliştirdik. Bu duygu ve düşüncelerle hem milleti hem de devleti temsil gibi önemli bir görevi yerine getiren Muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunar, ilçemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, bu anlamlı günün halkımıza ve görevlerini fedakarca yürüten tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Toplantıya, Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve Millet İttifakı Meclis Üyeleri de katıldı. - MANİSA