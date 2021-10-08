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Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

08.10.2021 13:46
Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet ile Gönüllü Kültür Kuruluşları Şube Başkanı Ahmet Taş'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet ile Gönüllü Kültür Kuruluşları Şube Başkanı Ahmet Taş'ı makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Başkan Yardımcısı Şuayip Moğolkoç, Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye genelinde 17 bin üyesi, 46 şubesi ve 38 temsilciliği bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin tüm kıymetli üyelerine selam ve sevgilerini iletti. Büyükkılıç, bir kez daha aziz şehitleri rahmetle anarak, "Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi tekrardan saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize ve şehit yakınlarına Cenab-ı Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Ardından Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş'ı kabul eden Başkan Büyükkılıç, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve dayanışma içerisindeki olduklarını ifade etti.

Ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetimlerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Büyükkılıç, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi

Mustafa Işık, Kayseri, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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