Başkan Çakın; "Gençlerimiz ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmalı" - Son Dakika

Başkan Çakın; "Gençlerimiz ülkemize ve şehrimize faydalı işler yapmalı"

UŞAK - Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, farklı okullarda öğrenim gören, teknolojik alanda yetenekli ve başarılı öğrencileri İstanbul Teknopark'a ve Sakarya Tank Palet Fabrikası'na götürerek hazırlanan sunumları izlerken çalışmalar hakkında ise çeşitli bilgiler aldı.

Geziye katılan ve okul müdürleri tarafından belirlenen farklı okullardaki 20 liseli genç, İstanbul Teknopark Genel Müdürlüğü'ne giderek burada kendileri için hazırlanan sunumu dinleyip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık, uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmek için yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler; Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın ziyareti ile de keyifli anlar yaşadı. Başkan Çakın'la tek tek tanışma ve sohbet etme imkanı bulan gençler, geleceğe dair hedefleri ve idealleri hakkında Başkan Çakın ile istişarelerde bulundu.

Keyifli bir sohbet ortamının yaşandığı gezide konuşan Başkan Çakın; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği önemli hamlelerin kalbi sayılan milli ve yerli üretimin odak noktası olan bir kurumda bulunduklarını ifade etti. Çakın; "Burada savunma sanayine ilişkin önemli ürünlerin tasarımları gerçekleştiriliyor. Uşaklı gençlerin burada mühendis büyükleriyle bir araya gelmesini ve yapılan çalışmaları gözleriyle görmesini istedik. Gençlerin ilerde de kendi kariyerleri boyunca ülkemize ve şehrimize faydalı hizmetlerde bulunmasını arzu ediyoruz. Uşak Belediyesi olarak bundan sonra da gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik bu tip etkinliklere devam edeceğiz. Ben buradan gençlerimize Genç Kuşak Topluluğumuzun faaliyetlerini yakından takip etmelerini öneriyorum" dedi.