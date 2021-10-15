Başkan Çöl: "Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ediyoruz" - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiklerini ifade etti.

Türk Kızılayı Sandıklı Şubesi Başkanı Fatih Şükrü Kokkokoğlu ve beraberindeki heyet Başkan Çöl'ü makamında ziyaret etti. Sandıklı Kadın Kızılay Başkanı Aynur Biçer, Sandıklı Yüksekokul Genç Kızılay Başkanı Emine Ünal'ın ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Çöl'e kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı duydukları memnuniyet kaydederek bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ettiler.

Başkan Çöl Kızılay'ın ilçedeki başarılı faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, ilerleyen zaman dilimlerinde vatandaşlara yardım noktasında daha güzel hizmetler vereceklerine inandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR