Üye Girişi
Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı"

02.11.2021 13:21
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi'nin Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski binaların yıkımı tüm hızıyla devam ediyor. AFAD Gönüllerinin de tatbikat yaptığı yıkım çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşları memnun eden ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yıkımdan sonra enkaz arama ve kurtarma tatbikatı yapacak olan AFAD gönülleriyle sohbet etti. Dönüşüm sayesinde Uğurevler'e yeni bir aksı daha kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallemizde başlatmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm Projesi, hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Mahallemizde eski ve sağlıksız yapıların yıkımının yanı sıra Kocasinan'ımıza yakışır yeni binaların temellerini atıyoruz. Bölgenin ihtiyacı olan çevre düzenleme, park yapımı ve en önemlisi de okul ihtiyacı için yoğun gayret sarf ettik. İnşaatı tamamlanan okulun yakın zamanda açılışını yapacağız. Ayrıca imarsız yapıların yıkımı da devam ediyor. Bugün yıkacağımız yapıyla yeni bir aksı bölgemize kazandırmış olacağız. Yolun açılmasıyla birlikte yeni etap çalışmasına geçeceğiz. Önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak olan dönüşüm çalışmalarıyla Uğurevler, hedeflediğimiz çehreye kavuşacak. Vatandaşlarımızın talepleri olan sosyal alanlar, okullar, camiler, pazar yerleri ve ticaret alanları gibi ihtiyaç olduğu her alanda çözüme kavuşturuyoruz. Hemşehrilerimizin memnun eden ve ihtiyaçlarını karşılayan dönüşüm çalışmalarımız, tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan'ımızı ve Kayseri'mizi yenilemeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk yaşanmasın ama hayatın bir gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu noktada bu olumsuzluklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özverili bir şekilde çalışan AFAD ekibi, başarılı işlere imza atıyorlar. İyi ki varlar" dedi. AFAD Gönüllüsü olarak AFAD yeleğini giyen Başkan Çolakbayrakdar'a AFAD ilk yardım çantası hediye edildi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm, Kocasinan, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı 13:12 2,5 yıllık aşk bitti! Hasan Can Kaya ve Sultan San ayrıldı Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler 12:53 Gece yarısı ilçedeki tüm ışıkları koronavirüs nedeniyle kırmızıya çevirdiler İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor
Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in katili, genç kızın annesinden şikayetçi oldu! Acılı aile veryansın etti 12:14 Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in katili, genç kızın annesinden şikayetçi oldu! Acılı aile veryansın etti Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada 12:04 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu 11:55 Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu
Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı 11:38 Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı 11:28 Tosuncuk,  'Bank' ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
12:37 Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor
12:24 Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı
12:19 Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali artık yok! Kulüp taraftarın gönlünü bir müjdeyle aldı
12:13 Evlerinizin camlarını açın! Akciğer kanseri yapan Radon gazı tehlikesi olabilir
12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!
12:01 Joel Souza ilk kez görüntülendi! Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaralanmıştı
11:49 Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur
11:41 Güney Afrika'da azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı         
13:15
Sıra sizde! UEFA, temsilcilerimiz F.Bahçe ve G.Saray'ın maçlarını yönetecek hakemleri belirledi Sıra sizde! UEFA, temsilcilerimiz F.Bahçe ve G.Saray'ın maçlarını yönetecek hakemleri belirledi         
13:06
Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor Putin, ABD tehdidine karşı S-500'leri devreye koyuyor         
12:37
Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı Takı kavgasından sonra ayrılan çift, birbirlerinden tazminat istedi! Talep edilen tazminat dudak uçuklattı         
12:24
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu Mektup gönderim ücreti Ekim ayının zam şampiyonu oldu         
11:57
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek         
11:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Son bir ayda üç kez zam geldi! Stokçu ve fırsatçılar ciğere dadandı Son bir ayda üç kez zam geldi! Stokçu ve fırsatçılar ciğere dadandı         
11:21
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!         
10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 13:28:38. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşüm, vatandaşın memnuniyetiyle hız kazandı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement