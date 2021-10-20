Üye Girişi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

20.10.2021 14:26
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, fedakarca gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, fedakarca gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım" dedi. Başkan Yüce tüm muhtarları hafta sonu gerçekleşecek BMX Dünya Kupası yarışlarına davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya geldi. Programda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Ali Oktar, Bedrullah Erçin, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile muhtarlar yer aldı. Program sonunda Başkan Ekrem Yüce günün anısına Federasyon Başkanı Erdal Erdem'e plaket takdim ederken, 25 yılı aşkın süredir muhtarlık hizmetini sürdüren muhtarlara ise teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Devlet ile millet arasında köprü

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "7 yıldan beri 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Muhtarlar seçilmiş demektir. Muhtar vatandaşın her gün yanında olan, 7 gün 24 saat ulaşabileceği devletin ilk kapısıdır. Muhtarlarımız devlet ile millet arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu özel gün vesilesiyle tüm muhtarlarımızı gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Devlet camiasının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyor, ahirete intikal etmiş tüm muhtarlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Ülkemiz adına daha iyi ve güzel hizmetler yapmak dileğiyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutlarım. Bizleri bu özel günümüzde bir araya getirerek ev sahipliği yapan, bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

Bu şehrin hizmetkarlarıyız

Birlikte hasbihal etmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamak için düzenlediğimiz buluşmaya katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren, fedakarca gayret gösteren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım. Biz bu şehrin hizmetkarlarıyız. Biz Sakarya'mızı yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz; şehrimize ve hemşerilerimize en güzel şekliyle hizmet etmemizi ve birlikte hareket etmemizi sağlayacak bu dostluk toplantıları benim azmimi perçinliyor. Heyecanımı artırıyor. Sakarya ve Sakaryalılar için hizmet etmek adına yola çıkmış ve hemşerilerimizin teveccühü ile göreve gelmiş siz kardeşlerimle birlikte olmak şehrimizin yarınlarına umutla bakmamı sağlıyor" diye konuştu.

BMX yarışlarına davet

Başkan Yüce, "Malumunuz Sakarya'mız artık dünyada çok az şehrin ve bölgenin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanını aldı. Türkiye'de ilk ve tek şehir Sakarya'mız oldu. Hamdolsun Allah'a ki Sakarya olarak Türkiye için bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Şehrimizi ve ülkemizi uluslararası spor camiasında temsil etme fırsatı bulduk. İnşallah 21 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek açılış seremonisiyle birlikte şehrimizde çok yoğun bir bisiklet sporu dönemi başlıyor. Seremonide çeşitli etkinlikler ve gösteriler olacak. Sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimizi 21 Ekim Perşembe akşamı saat 19.30'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisine davet ediyorum. 31 Ekim'e kadar sürecek olan etkinliklerimizde 4 farklı BMX Dünya Şampiyonası Turu gerçekleşecek. Bu süreç boyunca Sakarya EXPO 2021'i de açacağız inşallah. Yerelin dışında ulusal ve uluslararası pek çok firma ürünlerini tanıtacak. Expo'nun şehrimizin ekonomisine hareket katacağına canı gönülden inanıyorum. Her birinizi şampiyonalarda görmek umudu ve dileğiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü, Ekrem Yüce, Sakarya, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak 14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
Kılıçdaroğlu, 14:28 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi 14:26 Kahramanmaraş'ta yetiştirilen dev lahanalar görenleri şaşkına çevirdi Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu 13:49 Gece kulübünde çalışan 24 yaşındaki kadını kaçırmaya çalıştı: 4 kişi yaralı, 3 kişi tutuklu
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek 13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri
14:53 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı
14:52 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti
14:51 Pakistan, yeni yatırımcılar için fırsat sunacak! 3. Pakistan Teknoloji Zirvesi, İstanbul'da yapılacak
14:48 Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu
14:27 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı
14:25 KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor
14:21 İngiltere'den önemli geri dönüşüm hareketi! Eski telefon ve bilgisayarlardan altın üretecekler
14:21 Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar
14:07 Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar
13:43 Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü Kaza yerinde üzücü ayrıntı! Dikkate almadığı kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü         
14:57
Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin haberleri!         
14:54
2. Dünya Savaşı sırasında batan Japon gemileri, yanardağdaki hareketlilik sonrası ortaya çıktı 2. Dünya Savaşı sırasında batan Japon gemileri, yanardağdaki hareketlilik sonrası ortaya çıktı         
14:51
Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu Puanları tahmin eden Sinan Engin, sosyal medyada alay konusu oldu         
14:49
KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor KKTC Başbakanı Ersan Saner ortaya çıkan cinsel içerikli video sonrası istifa ediyor         
14:26
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 15:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ekrem Yüce, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement