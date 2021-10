Başkan Güder'den öğrencilere altın öğütler - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşi programında bir araya gelerek, öğrencilere "Ufkunuzu geniş tutun" tavsiyesinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle güzel bir söyleşi programı gerçekleştiren Başkan Güder, öğrencilere önemli tavsiyesinde bulundu. İlahiyatçı Araştırmacı-Yazar Furkan Yılmaz'ın da katıldığı programda 'Geleceğimiz teminatı öğrencilerimizin başarılarını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur' diyen Başkan Güder, öğrencilere geleceğe dair güven aşıladı.

"Başkanımız gençlerimize ayrı bir önem veriyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in gençlere büyük önem verdiğine dikkat çeken ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, "Gençlere her daim büyük önem veren ve her projede onları pozitif ayrımcılı sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bizlerle birlikte oldu. Öğrencilerimiz ile güzel bir söyleşi programında, her gencimizin ufkunun geniş olması tavsiyelerinde bulundu. En önemlisi tevekkül etmemiz gerektiğini ve Rabbimizden gelene razı olmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerek. Kıymetli başkanımıza iştiraklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. Başkanımızın yanına ne zaman gençlerimizin herhangi bir projesi için gittiysek, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açtı. Gençlerimizin üzerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bir başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim eksikliğini vermesin" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz kendilerini her alanda geliştirmeli"

Gençlerimizin her alanda kendilerini iyi geliştirmesi gerektiğinin altını çizerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gelecekte bizden almış olduğunuz bu bayrağı daha ilerilere taşıyacağınızdan şüphemiz yok. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizin şiddetle genç beyinlere ihtiyacı var. Bunlarda sizlersiniz. Bunun için asla durmayacaksınız, çok ama çok çalışacaksınız. Gençlik çalışmalarının içinden gelen bir ağabeyiniz olarak elimden ne geliyorsa sizler için yapmaya hazırız. Herhangi bir sorun veya sıkıntınız olursa bizlere söylemekten çekinmeyin. Sizlerin de Malatya'daki aileleriniz bizleriz. Aileleriniz sizleri bizlere emanet etti. Sizler sadece eğitim ve öğrenimlerine yoğunlaşın. Kendinizi her alanda geliştirmek için çabalayın. Ufkunuzu her daim geniş tutun. Sizlerin başarılarını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sizleri seviyoruz, gençlerimizin önemsiyoruz. Sizlerle her zaman bir araya gelmek için programlar düzenliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimize daha çok hizmet üretebilmek için Gençlik ve Spor Hizmetlerimizi faaliyete geçirdik. Göreve geldiğim günden bu yana ise gençlerimiz için ayrı bir hizmet anlayışı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Battalgazi'mize milyonlarca gençlik yatırımı kazandırdık. O yüzden sizlerde üzerinize düşen çalışmak görevini iyi yapmanız gerekiyor. Her daim gençlerimizin emrine amadeyiz" dedi. - MALATYA