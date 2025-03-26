AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

AK Parti\'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ihraç edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kocabıyık, ihraç süreci sonrası Erdoğan'la Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, ''AK Partili olmayı utanç çizgisine getirenler utansın'' dedi.

26.03.2025 12:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "kesin ihraç" talebiyle sevk edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi. Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN İHRAÇ KARARI VERENLER O GÜN İLKOKULDAYDI"

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!"

İmamoğlu soruşturmasına tepki gösteren AK Partili isim ihraç edildi

NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

Bu çıkışıyla gündem olan Kocabıyık, 22 Mart'ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na "tedbirli kesin ihraç" talebiyle sevk edilmişti.

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Son Dakika Politika AK Parti'de İmamoğlu ihracı! Sosyal medyadan sitem ederek gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Binali Şahin:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 291 71 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    daha çok istifalar olacak 217 72 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Haksızlık hukuksuzluk karşısında susmayıp diğerleri gibi dilsiz şeytanı oynayanlardan olduğunuz için Allah razı olsun sizden.. 189 48 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ak partinin içinde bir kopuş var. Seçimlerden sonra Ak parti kaybeder ise çok fena şeyler olacak. 158 40 Yanıtla
  • Ahmet Güler:
    Lüzumsuz du zaten postalayin gitsin 68 126 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bukalemunlardan kurtulmak zordur.ortama iyi uyum sağlarlar ama reis onlardan kurtulmanın yolunu herzaman bulur. 44 101 Yanıtla
  • Sernazze:
    boykot ediyordunuz ne oldu bir de bunların yorumlarını olumsuz onaylamayın siz onayladıkça en üste çıkıyorlar dikkat 16 69 Yanıtla
  • alos :
    ÜLKEYİ YÖNETTİĞİNİ SANANLAR YÖNETİLİYOR. 48 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Ama cidden feci bir laf ve laflar soylemis. cizgisini kaybetmemek cok nadir siyasetcide olan bir sey.. biri ip atar digeri firavun der sonrasi hokus pokus bi anda donerler, bir de bu donuslerini de hic olmamisa ceviriverirler. snedne benden com savunurlar ip attiklarini da firavun dediklerini de vsvs 44 12 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Chp den sandalye kapmaca yarılına girenler için tam fırsat 6 16 Yanıtla
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