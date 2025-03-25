AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun - Son Dakika
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Politika

AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredenlere zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Özalan, ''Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun.'' dedi.

25.03.2025 17:49
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Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredilmesine sert tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE KÜFRETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından protesto gösterileri iyice alevlendi. İlk günden bu yana protestoların ana adresi olan İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane'de dün bir skandala imza atıldı. Protestoculardan bazıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfretti.

AK PARTİLİ ÖZALAN: BU SOYSUZLARDAN NE ÜLKEYE NE DE İNSANLIĞA FAYDA GELİR

Skandal olaya bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestoculara ateş püskürdü. Özalan şunları söyledi: "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı! Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun."

AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

Fehmi Alpay Özalan, Milletvekili, AK Parti, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • 500933:
    Bir milletvekili nin yazdığı yazıya bak ya. Sokakta bu ağızla konuşmuyor insanlar. Yazık çok yazık 493 325 Yanıtla
  • 220198:
    size bisey diyim bu kufurler bu camilerde bira icmeler idrarini yapanlar, esnafa saldirilar chp cok yanlis politika guttu ,Rte yine kazanicak isterse enflasyon 500 olsun bu sefer tuvalet terligi kutu kola bile fayda etmez 134 452 Yanıtla
  • Apple User:
    yakışmıyor bir siyasetçiden bu şekil ifadeler , ne olursa olsun nefret dilinin işe yaradığı hiç görülmedi 377 90 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    aynısını ben yazsam akşama evimi polisle basarlar. ülkede adalet kalmadı. 346 71 Yanıtla
  • 1920ankara:
    CAHİLLİK NE GÜZEL ŞEY, HERŞEYİ BİLİYORSUN. 282 38 Yanıtla
  • 1616:
    Bir gün olsun o meclis kürsüsünden çıkıp da halkın sorunlarini konuştunmu. bu gun konusuyorsun 245 28 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    alpay özalanın mesut özilin siyasette olduğu bir ülke burası maalesef 236 31 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 SENEDE TÜM FABRİKALARI SATTILAR YERİNE TAM 800 MİLYON DOLARA DİNAZOR YAPTILAR HALKI AÇLIĞA SEFALETE VE ÜÇ MARKETE MAHKUM ETTİLER HALKDA ARTIK UYANDI İŞİN ÖZÜ BUDUR. 230 22 Yanıtla
  • 3075216:
    kusura bakma ama seninde kavga dövüşten başka yaptığın bir şey yok 198 20 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ata sözü bu günün yarinida var herşey çok güzel olacak 173 28 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun - Son Dakika
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