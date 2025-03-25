AK Partili Özalan, Saraçhane protestocularına ateş püskürdü: Kininizde boğulun

Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredilmesine sert tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun." ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE KÜFRETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından protesto gösterileri iyice alevlendi. İlk günden bu yana protestoların ana adresi olan İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane'de dün bir skandala imza atıldı. Protestoculardan bazıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfretti.

AK PARTİLİ ÖZALAN: BU SOYSUZLARDAN NE ÜLKEYE NE DE İNSANLIĞA FAYDA GELİR

Skandal olaya bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestoculara ateş püskürdü. Özalan şunları söyledi: "Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı! Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum. Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir. Kininizde boğulun."