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Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü - Son Dakika

Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü

07.10.2021 10:56
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Afyon ve Bursa'daki 23 yaş altı Yıldızlar ve Gençler müsabakalarından 7 madalya ile dönen ve Avrupa U15 ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda rekor kıran Nazilli Belediyespor Halter Takımı'nı altınla ödüllendirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Afyon ve Bursa'daki 23 yaş altı Yıldızlar ve Gençler müsabakalarından 7 madalya ile dönen ve Avrupa U15 ile Dünya Gençler Şampiyonası'nda rekor kıran Nazilli Belediyespor Halter Takımı'nı altınla ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Halter Takımı Hocası Meliha Sarıkoca ve sporcuları makamında ağırladı. Avrupa U15 ve Dünya Gençler Şampiyonası'nda rekor kırarak Nazilli'ye ilk kez bu başarıyı yaşatan, aynı zamanda Afyon ve Bursa'daki 23 yaş altı Yıldızlar ve Gençler müsabakalarından 7 madalya ile dönen başarılı takımı tebrik eden Başkan Özcan, "Bizlere bu gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazillimizin adını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da en güzel şekilde duyurdunuz. Aldığınız başarılarla göğsümüzü kabarttınız. Bu takıma büyük emek veren hocamızı, gece gündüz demeden çalışan siz kıymetli sporcularımızı ve sizleri en iyi şekilde yetiştiren değerli ailelerinizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışıltıyı görüyorum. Bizler her zaman sizlere destek vermeye devam edeceğiz" diyerek sporcuları altınla ödüllendirdi.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Sarıkoca, "Sporcularımız aldığı başarılar Nazillimiz için çok önemli. Bugüne kadar bizleri her zaman destekleyen başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Takımımıza en iyi şekilde sahip çıktı. Aydın'daki tek halter takımıyız. Geçmiş yıllarda imkansızlıklar nedeniyle takımımız kapatılmıştı. Kürşat bey geldiğinde takımımız yeniden küllerinden doğdu. Başkanımız her zaman arkamızda oldu. Onun sayesinde sporcularımız şuan çok iyi yerlere geldiler" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü
Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Halter, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Özcan'dan Nazillili'nin şampiyonlarına altın ödülü - Son Dakika
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