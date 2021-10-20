Başkan Palancıoğlu Dursun Koca Cami'nin inşaatını inceledi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde 2 ay önce temeli atılan Dursun Koca Cami'ni inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Melikgazi'ye birçok projeyi ve yeni tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde birçok yatırımı hayata geçiriyoruz. Burada gerekli olan vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve ihtiyacı olan bir bölgede cami inşaatımız devam ediyor. 443 kişi kapasiteli olacak Dursun Koca Cami 645 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. 8. ayın sonunda temelini atmıştık, inşaatı hızla ilerliyor. İnşallah 2022'de ilk açacağımız çalışmalardan bir tanesi olacak. Vatandaşlarımızdan ve muhtarımızdan bir cami yapılması ile ilgili çok talep vardı. Belediyemiz ve hayırseverimizle birlikte buradaki ihtiyacı gidermek üzere güzel bir camiyi hizmete sokacak şekilde çalışma yaptık. Şuanda hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ