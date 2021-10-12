Başkan Posbıyık'dan Erdemir yönetimine teşekkür - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Stadı ve Erdemir Kapalı Spor Salonu'nu amatör spor kulüplerine ve Kdz. Ereğli Belediyespor'un kullanımına açan Erdemir firması yönetimine teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Stadı ve Erdemir Kapalı Spor Salonu'nu amatör spor kulüpleri ve Kdz. Ereğli Belediyespor'un kullanımına açtığını duyuran Erdemir firması yönetimine teşekkür etti. Posbıyık, 2,5 yıldır yaptığı çağrı ve görüşmelerin memnuniyet verici bir kararla sonuçlanmasının bölge sporu ve sporcuların gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Başkan Posbıyık, "Her fırsatta dile getirdiğim gibi Erdemir, Ereğli'nin göz bebeğidir, kalbidir. Kent kültürünün geliştirilmesi, kent yaşamının zenginleştirilmesi, sporun desteklenmesi için atılan işbirliği adımları umarım artarak devam eder. Erdemir yönetiminin 2,5 yıldır yaptığımız çağrı ve görüşmeleri memnuniyet verici bir kararla sonuçlandırması bölge sporu ve sporcuların gelişimi açısından önemlidir. Erdemir Stadı ve Erdemir Kapalı Spor Salonu, amatör spor kulüpleri ve Kdz. Ereğli Belediyespor'un kullanımına açılmıştır. Amatör spor kulüpleri hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında Erdemir Stadı'ndan yararlanabilecektir. Erdemir Kapalı Spor Salonu da Kdz. Ereğli Belediyespor Kız ve Erkek Basketbol takımları, Paravolley ile diğer salon takımlarının antrenmanları için tahsis edilmiştir. Alınan bu karar nedeniyle Erdemir yönetimine tüm spor camiası ve sporseverler adına teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK