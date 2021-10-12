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Başkan Türkyılmaz: "Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz" - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz: "Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz"

12.10.2021 16:06
Başkan Türkyılmaz:

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle sakinleri ile düzenlediği halk toplantısında, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, mahalle sakinleri ile düzenlediği halk toplantısında, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacıbey Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Türkyılmaz, vatandaşların sorunları dinledi, çözümleri için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Vatandaşların sorunlarının zaman kaybedilmeden çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak birinci önceliğimiz. Vatandaşlarımızın sorunlarına ve isteklerinden hızlı şekilde ulaşabilmeleri için gerçekleştirilen halk toplantıları ile vatandaşlarımızla birebir görüşerek istek ve önerilerini dikkate alıyor, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu tür çalışmalar ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Halkımızla buluşma noktasında yaptığımız bu çalışmalar düzenli olarak devam edecektir" dedi. - KIRIKKALE

Başkan Türkyılmaz: Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz
Başkan Türkyılmaz: Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz
Başkan Türkyılmaz: Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz

Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Türkyılmaz: 'Sorunlarını çözüme kavuşturmak önceliğimiz' - Son Dakika


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