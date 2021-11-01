BEÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BEÜ Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan Vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ali Arslan için 2 Kasım Salı günü saat 11.30'da Eğitim Fakültesi Kepez Yerleşkesi önünde tören düzenlenecek. Arslan, öğle namazına müteakip Erdemir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek. Akciğer kanseriyle de mücadele eden Ali Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı. - ZONGULDAK