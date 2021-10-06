Bolvadin'de öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Bolvadin Alkasan İlkokulu'nda 220 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde jandarma ekipleri öğrencilere trafik konusunda detaylı bilgiler verdi. Emniyet kemerinin de önemine dikkat çekildiği eğitimde, karşıdan karşıya geçme kuralları, yolda yürüme kuralları, servis araçlarına binme inme kuralları, araç içerisinde hareket tarzları ve bisiklete binme kuralları konularında öğrenciler bilgilendirildi. Eğitimin sonunda öğrenciler merak ettiklerini jandarma ekiplerine sordu.

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