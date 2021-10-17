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Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor - Son Dakika

Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

17.10.2021 15:19
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

Eskişehir'de kuaför işletmeciliği yapan Cevdet Kartal, Mevlid Kandili'nde tıraş olmak için dükkanına gelen müşterilerinden para almıyor.

Eskişehir'de kuaför işletmeciliği yapan Cevdet Kartal, Mevlid Kandili'nde tıraş olmak için dükkanına gelen müşterilerinden para almıyor.

Yurt dışından geldikten sonra Eskişehir'e yerleşerek kuaför dükkanı açan Cevdet Kartal, normal zaman içerisinde şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti sunarken, kandil günlerinde ise gelen herkesi bedava tıraş ediyor. Kartal, bugün de İstiklal Mahallesi Nurgül Sokak'ta bulunan işletmesinde Mevlid Kandili dolayısıyla hiçbir müşterisinden para talep etmiyor. Kandil günlerinde yaklaşık 150 kişiyi ücretsiz tıraş ettiklerini söyleyen Kartal, "Şehit ve gazi ailelerine her gün ücretsiz tıraş yapıyoruz. Kandil günlerinde ise gelen herkese ücretsiz hizmet sunuyoruz. Allah izin verirse bu olayı sürekli devam ettireceğim. Gelen müşterilerimizden bazıları çok şaşırıyor bu duruma. Diğer kuaför arkadaşları da bu uygulamayı hayata geçirmeye davet ediyorum. Kandillerde haberi olan herkes geliyor. Bu günlerde 150 kişiye ulaştığımız oluyor. İnsanlar çekinmeden gelebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor
Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor

Mevlit Kandili, Eskişehir, Kuaför, kandil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kuaförde kandil gününde para alınmıyor - Son Dakika
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