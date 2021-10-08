Üye Girişi
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

08.10.2021 12:08
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın Çat'ta hayata geçirdiği projelerinden biri olan lavanta tarlası projesinde önce ki gün lavanta hasadı yapıldı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın Çat'ta hayata geçirdiği projelerinden biri olan lavanta tarlası projesinde önce ki gün lavanta hasadı yapıldı.

Çat Belediyesi tarafından çiftçinin farklı ürünleri yöneltilmesi maksadıyla lavanta üretimi destekleniyor. 15 dönümlük arazi üzerinde ekilen 35 bin lavanta fidesinden elde edilen lavantalar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlara ve vatandaşlara hediye edildi.

Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta sağlık ve kozmetik ürünlerinin yapımında kullanılıyor.

Doğu Anadolu bölgesinin en güzel lavanta tarlalarından birine sahip olduklarını belirten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Geçen yıl 10 dönüm üzerine 15 bin ekmiş olduğumuz lavanta fidelerimiz şu anda 35 bin lavanta fidesi 15 dönüm dönüm üzerine ekilmiş durumdayız. Lavantalar 3. yıldan itibaren verim artarak yetişiyor bizim tarlamızda ki lavantalar 2 yıllık, önümüzde ki sene lavanta tarlalarımızın görselliği daha güzel olacak ve seneye lavanta tarlalarımızdan daha fazla verim alacağız. Verimden ve ilgiden oldukça memnun olduğumuzu söyleyebilirim. İlçemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlayacağız. Çat Belediyesi olarak "Üreten Köylü Milletin Efendisi olacak" sloganı ile yola çıktık, çünkü tarım ülkemizin geleceğidir. İnşallah zamanla bu konuya ilgi duyan çiftçilerimizle iş birliği içerisinde faydalı işler yapmak istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı
Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Çat Belediyesi, Melik Yaşar, Lavanta, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:02 Başörtülü pozunu paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak 11:58 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu 11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı 11:26 ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Çin Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nesneye çarptı: 15 mürettebat yaralandı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 11:17 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş

Son Dakika Haberleri
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:39 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına cevap verdi: Kesinlikle yalandır
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
11:23 Son Dakika! Altının gram fiyatı 506 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım
11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:06
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi         
11:58
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı Turkovac'ın 3. doz olarak kullanılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay çıktı         
10:10
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çat ilçesinde lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement