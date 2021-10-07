Üye Girişi
Çerkezmüsellim "Pabuç" köftesi coğrafi işaret yolunda - Son Dakika

Çerkezmüsellim "Pabuç" köftesi coğrafi işaret yolunda

07.10.2021 15:57
Çerkezmüsellim

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Hayrabolu Belediyesi tarafından Çerkezmüsellim beldesinde üretilen Çerkezmüsellim Köftesi'ne coğrafi işaret alınması için Türk Patent Enstitüsü'ne tescil başvurusu yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Hayrabolu Belediyesi tarafından Çerkezmüsellim beldesinde üretilen Çerkezmüsellim Köftesi'ne coğrafi işaret alınması için Türk Patent Enstitüsü'ne tescil başvurusu yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı, tespit edilen ürünlere coğrafi işaret alınması ve hali hazırda başvurusu yapılmış ancak teknik sorun yaşanan dosyaların hızlandırılması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği protokolü imzaladı. Bu kuruluşlardan birisi de Hayrabolu Belediyesi oldu. Daha önce Hayrabolu Tatlısına coğrafi işaret alınması için birlikte çalışan Trakya Kalkınma Ajansı ve Hayrabolu Belediyesi bir ürünün tescili için daha harekete geçti. Tescil dosyası Ekim ayı başında Türk Patent Enstitüsü'ne verilen Çekezmüsellim Köftesinde süreç başlatılmış oldu.

Hayrabolu Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi/Hayrabolu Çerkezmüsellim Köftesi yaklaşık 40 yıl önce Hayrabolu ilçesinde pabuç şeklinde yapılmaya başlanmış ve lezzeti ile ünlenmiş bir köftedir. Köftenin ayırt edici özelliği, Hayrabolu ilçesinde yetiştirilen bir yaşını geçmemiş, özellikle fiğ ile beslenen Holstein cinsi danaların etinin kullanılması ve köftenin pabuç şeklinde olmasıdır. Kıyma hazırlığında kullanılan dana etinin yüzde 50'si kaburga eti, yüzde 50'si kol ve boyun etinden olmalıdır. Çerkezmüsellim Köftesinin yapımında but etleri kullanılmaz. Etlerin yanı sıra kıymaya dananın yağlanma durumuna göre gerektiği kadar iç yağ ilave edilir. Etlerin suyu tutması içinse bayat etmek ilave edilmelidir. Bununla birlikte 1 porsiyonda 4 adet olarak servis edilen köftelerin her birinin ağırlığı 50 gr olmalıdır. Köfteler, kömürlü mangalda pişirilir. Porsiyon olarak satışa sunulan Hayrabolu Çerkezmüsellim Köftesi 4 adet olarak servis edilir. Köfte, kızarmış domates, biber, isteğe bağlı soğan, sos ve yeşillik ile servis edilir. - TEKİRDAĞ

Çerkezmüsellim Pabuç köftesi coğrafi işaret yolunda
Çerkezmüsellim Pabuç köftesi coğrafi işaret yolunda
Çerkezmüsellim Pabuç köftesi coğrafi işaret yolunda
Çerkezmüsellim Pabuç köftesi coğrafi işaret yolunda

Türk Patent Enstitüsü, Çerkezmüsellim, Trakya Bölgesi, Hayrabolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çerkezmüsellim 'Pabuç' köftesi coğrafi işaret yolunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:58 Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu 15:55 "Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi Armağan Çağlayan'ın 15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı 15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı Tarım Kredi Kooperatifleri, 15:09 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı 14:31 47 yaşındaki adam, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı
Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı 14:20 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu 13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
15:56 Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi
15:40 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış
15:35 Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt
15:27 Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı
15:27 Samet Aybaba, Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla açıkladı
15:08 Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi
15:05 Sumudica, Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
15:02 İstanbul'da emlakçıların ev kiralamada "açık artırma" yöntemi ortaya çıktı! Daha çok yabancılara yapıyorlar
14:33 TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası Anne ve babasını siyanürle öldürüp, ''Süper kahraman istedi'' diyen evlada müebbet hapis cezası         
16:00
Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi Vitor Pereira, Mesut Özil'in Trabzonspor maçında ilk 11'de olup olmayacağının kararını verdi         
15:57
Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış         
15:41
Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı         
15:28
"Çobanların tanrısı" olarak adlandırılan yüzük, 1800 yıl sonra Çorum'daki kazıda çıktı         
15:18
TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu TRT spikerinin İmamoğlu sansürü sosyal medyada geniş yer buldu         
14:34
Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi         
14:23
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap         
12:44
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 16:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çerkezmüsellim "Pabuç" köftesi coğrafi işaret yolunda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement