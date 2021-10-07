Çerkezmüsellim "Pabuç" köftesi coğrafi işaret yolunda - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Hayrabolu Belediyesi tarafından Çerkezmüsellim beldesinde üretilen Çerkezmüsellim Köftesi'ne coğrafi işaret alınması için Türk Patent Enstitüsü'ne tescil başvurusu yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı, tespit edilen ürünlere coğrafi işaret alınması ve hali hazırda başvurusu yapılmış ancak teknik sorun yaşanan dosyaların hızlandırılması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği protokolü imzaladı. Bu kuruluşlardan birisi de Hayrabolu Belediyesi oldu. Daha önce Hayrabolu Tatlısına coğrafi işaret alınması için birlikte çalışan Trakya Kalkınma Ajansı ve Hayrabolu Belediyesi bir ürünün tescili için daha harekete geçti. Tescil dosyası Ekim ayı başında Türk Patent Enstitüsü'ne verilen Çekezmüsellim Köftesinde süreç başlatılmış oldu.

Hayrabolu Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi/Hayrabolu Çerkezmüsellim Köftesi yaklaşık 40 yıl önce Hayrabolu ilçesinde pabuç şeklinde yapılmaya başlanmış ve lezzeti ile ünlenmiş bir köftedir. Köftenin ayırt edici özelliği, Hayrabolu ilçesinde yetiştirilen bir yaşını geçmemiş, özellikle fiğ ile beslenen Holstein cinsi danaların etinin kullanılması ve köftenin pabuç şeklinde olmasıdır. Kıyma hazırlığında kullanılan dana etinin yüzde 50'si kaburga eti, yüzde 50'si kol ve boyun etinden olmalıdır. Çerkezmüsellim Köftesinin yapımında but etleri kullanılmaz. Etlerin yanı sıra kıymaya dananın yağlanma durumuna göre gerektiği kadar iç yağ ilave edilir. Etlerin suyu tutması içinse bayat etmek ilave edilmelidir. Bununla birlikte 1 porsiyonda 4 adet olarak servis edilen köftelerin her birinin ağırlığı 50 gr olmalıdır. Köfteler, kömürlü mangalda pişirilir. Porsiyon olarak satışa sunulan Hayrabolu Çerkezmüsellim Köftesi 4 adet olarak servis edilir. Köfte, kızarmış domates, biber, isteğe bağlı soğan, sos ve yeşillik ile servis edilir. - TEKİRDAĞ