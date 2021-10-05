Çiftçilere 29,5 ton yem desteği - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında hazırlanan "Hayvana Gıda, Toprağa Deva, Çiftçiye Sefa Projesi" kapsamında çiftçilere 29,5 ton yem desteği verildi.

Yüzde 75 bakanlık destekli, yüzde 25 çiftçi katkılı 20 bin kilogram yem bezelyesi, 6 bin 500 kilogram korunga ve 3 bin kilogram İtalyan çimi (süt otu) tohumluğu dağıtımı Kadamut Mahallesi'nde düzenlenen program ile çiftçilere verildi. Programa, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, ilçe müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından dolayı birçok sektörün durma noktasına geldiğini ancak sağlık ve tarım sektörünün faaliyetlerini sürdürdüğünü, dolayısıyla gıda ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam şunları söyledi: "İlimize bağlı 17 ilçemizde yürüttüğümüz İlçe Sektör toplantıları ile Samsun'da tarımsal üretim planlanması yeniden yapılarak ilimizde 55 hedef belirlenmiş ve bu hedeflerin yerine getirilmesi durumunda, hali hazırda 9 milyon TL olan tarımsal hasılanın 18 milyon TL'ye çıkarılacağı öngörülmektedir. Bulunduğumuz İlkadım'da, 7 bin 840 büyükbaş ve 5 bin 267 küçükbaş hayvan potansiyeli mevcut olup kaba yem ihtiyacı ise 28 bin 600 tondur. İlçemizde 2020 yılında 7 bin 140 yem bitkisi ekilişi yapılmış ve bu ekilişten 10 bin 198 ton yem bitkisi elde edilmiştir. Kullanıma uygun 8 bin 155 dekar mera alanı bulunmakta, ayrıca 34 bin 860 dekar otlamaya açık orman alanı bulunmaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik destekleme ve hibe programlarıyla, sırtındaki yükü hafifletilmeye çalışan 93 çiftçimize 2020 yılında bin 551 alan için 92 bin 613 TL yem bitkisi desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir."

Hayvancılık sektörünün en önemli giderlerinin yem maliyetleri olduğunu belirten Sağlam, "Hayvancılık sektörümüzün en önemli gideri malumunuz yem maliyetleri olup üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 70'lere varan kısmı da yem giderleridir. Bakanlığımız tarafından Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında İlkadım ilçemizde toplam bin 60 alanda ekilmek üzere bin 800 kilogram silajlık mısır, 300 kilogram yonca ve bin kilogram yem bezelyesi tohumu hibe edilmiştir. 2021 yılı ilkbahar döneminde 350 kilogram yonca tohumluğu, bugün bu programda 750 kilogram yem bezelyesi ve bin kilogram korunga tohumluğu dağıtımı yapılarak toplam 275 dekar alanda yem bitkileri üretimi planlanmıştır. 2022 yılı için de proje çalışmalarımız devam etmektedir. Dağıtımını yaptığımız yem bezelyesi ve korunga tohumluklarımızın üreticilerimize hayırlı olmasını diler, bereketli bir sezon dilerim" diye konuştu. - SAMSUN