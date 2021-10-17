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Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı - Son Dakika

Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı

17.10.2021 12:07
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Horata'da düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğine katılan Konak Bölgesi Bahçebaşı, Yeni ve Su Mahallesinin çocukları, düzenlenen aktiviteler ve yarışmalarla keyifli anlar yaşadılar.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Horata'da düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliğine katılan Konak Bölgesi Bahçebaşı, Yeni ve Su Mahallesinin çocukları, düzenlenen aktiviteler ve yarışmalarla keyifli anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde çocuklara moral aşılamak adına başlatılan Yeşilyurt Çocuk Şenliği bu kez Konak Bölgesi Bahçebaşı, Yeni ve Su Mahallesinin çocuklarıyla buluşturuldu.

Horata Düğün Salonunda gerçekleşen etkinliklere, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Nevzat Diri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, MHP Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halil Mutlu, Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Müzik dinletileri, Hacivat-Karagöz ve Keloğlan gösterileri, balon patlatma, halat çekme, yüz boyama ve resim yapma gibi etkinliklere büyük ilgi gösteren çocuklar, neşeli ve keyifli anlar yaşadılar. Minikler, renkli görüntülerin hakim olduğu aktiviteler sırasında güzel vakit geçirdiklerini ifade edip, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm çocukların mutlu olması için çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Çocuk Şenliğini çocuklara moral ve motivasyon aşılamak, sosyalleşmesini sağlamak ve bir arada güzel vakit geçirmelerine imkan tanımak adına düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara güzel, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek sağlamak adına kültürel ve sosyal faaliyetlere büyük önem verdiklerini dile getiren Nogay, " Çocuklarımız gözümüzün nuru, Allah'ın bize bahşettiği nimetler ve emanetlerdir. Kentimiz nasıl ki atalarımızdan aldığımız mirasımız ve geleceğe bırakacağımız emanet ise çocuklarımızda aynı şekilde bizim geleceğe bırakacağımız emanetlerimizdir. Dolayısıyla çocuklarımızın mutlu olması bizim mutlu olmamız ve geleceğimizin mutlu olması, aynı şekilde geleceğimizin de sağlıklı ve güvenilir ellerde olması demektir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ederek kentimizin geleceğini planlarken, inşa ederken toplumun tüm kesimlerini düşünüyor, herkese fayda sağlamaya çalışıyoruz ve özelliklede çocuklarımızı ve gençlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Sosyal, kültürel, eğitim ve fiziksel yatırımlarla geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize güzel ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. Konak bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Yeşilyurt Çocuk Şenliğimizin başarılı geçmesinde desteklerini esirgemeyen Bahçebaşı, Yeni ve Su Mahalle Muhtarlarımıza, değerli mahalle sakinlerimize ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak ile Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca ise çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine büyük katkılar sağlayan Yeşilyurt Çocuk Şenliğinin mahallelerinde düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı

Yeni Mahalle, Yeşilyurt, Malatya, Konak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı - Son Dakika


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